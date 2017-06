Pinsen: Da Den hellige ånd kom, folk snakket rart og kirken ble født

Jul er lett, da ble’n født. Påske feirer vi blant annet fordi Jesus ble korsfestet og døde. Så langt er det greit, men så sto han opp fra de døde og gjorde det hele mye mer ugreit. Likevel er det ikke noe i forhold til pinse.

Hvorfor pinse?

Wikipedia har svaret. Pinsen kommer ti dager etter Kristi himmelfartsdag – hva som da feires, ligger i navnet. Det er 40 dager etter at Jesus sto opp fra de døde på påskedagen. Det betyr at pinse er 50 (10 + 40) dager etter påske. Ordet «pinse» kommer fra det greske ordet «pentekoste». Det betyr femtiende.

Sliter du med å skjønne hva pinse er? Her kan du bli litt klokere.

Hvorfor vi feirer himmelfarten er åpenbart, det var en prestasjon og et digert under. Men hvorfor denne feiring bare ti dager etter?

Kirkens fødselsdag

Det vi feirer i disse dager – det står i Bibelen, og det er alle kristne enige om – er at Den hellige ånd viste seg for Jesu’ disipler og annet folk. Og siden det kanskje er den eneste gang den mye omtalte ånden er sett, så er det klart det er mye å feire. De begynte å tale i tunger og fortelle om Gud på alle tungemål.

De som lurer på om de kanskje også har hatt gleden av å se Ånden, skal vite at den gang for nesten 2000 år siden, kom den i form av ildtunger ned fra himmelen. Opplever du noe sånt og begynner å snakke ganske rart, så kan det være Den hellige ånd som er på et nytt besøk.

Et under på høsten hadde vært fint

I så fall vil det være et under, og absolutt et påskudd til å legge ned arbeidet en dag eller to. Det hadde vært fint om det skjedde på høsten. Der er det plass til mange flere røde dager.

Men et slikt møte er ikke småtterier. Slik opplevde disiplene sitt møte med Den hellige ånd ifølge Apostlenes gjerninger 2:2–4:

Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer frem, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ga dem å tale.

Tolker pinsen forskjellig

Alle kristne er enige om at Den hellige ånd åpenbarte seg for disiplene på det vi i dag kaller pinse. Men så slutter enigheten.

Protestantene ser på dagen og hendelsen som den kristne kirkens fødselsdag. Katolikkene mener at kirken ble født da apostlene ble utvalgt og Peter fikk nøkkelmakten som gjorde ham til den første pave, mens den ortodokse kirken ser på pinsen som slutten på en lang dannelsesprosess. Hva som nå menes med det.

Helt enkelt å forstå er det ikke, men mandag er i hvert fall en rød dag.

Og da er det gode muligheter for sol i store deler av landet.