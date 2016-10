Politi-jakt etter flere nye klovne-episoder

Politiet har de senere dagene sterkt advart folk mot å kle seg ut i klovnedrakt i den hensikt å skremme andre mennesker.

Ifølge politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt kan de som gjør dette, risikere straff med fengsel i opptil to år for skrenmmende og plagsom adferd.

Fredag kveld var det Follo-politiet som først måtte rykke ut etter at det ble slått «klovne-alarm.» Dette skjedde i 20-tiden.

Politiet hadde da mottatt meldinger om at flere barn var blitt skremt av en person i klovnemaske på en ungdomsklubb.

Etter å ha lett etter personen med masken uten hell lot politiet saken ligge. Ved 21.30-tiden var det politiet i Hedmark som måtte rykke ut.

Voksne slo alarm

– Vi fikk inn to forskjellige meldinger fra voksne folk. De var blitt skremt av klovner i parken som løp etter dem med balltre, sa operasjonsleder Stig Folstad Hansen til NTB fredag kveld.

Like etter ble det klart at det var fem mindreårige gutter som sto bak.

I 22-tiden fredag kveld kunne også politiet i Vestfold opplyse om at flere personer var blitt observert i klovnekostymer i Sandefjord. Ifølge Sandefjords Blad skal flere ha meldt fra til politiet.

Både i USA og Storbritannia har skremmende klovner spredt frykt en stund. Trenden har blitt knyttet til figuren Pennywise i boken «It» av Stephen King, som kommer på kino til neste år.

Filmselskapet Warner Bros benekter at klovnetrenden er et forsøk på «viral» markedsføring fra deres side.

Fjerner klovne-drakter

Leketøygiganten Ringo har valgt å trekke alt av klovnekostymer fra sine 114 butikker etter de siste dagers episoder rundt om i landet.

Ifølge NRK vil avgjørelsen gjelde en stund framover, og det omfatter også kostymedeler som røde klovneneser.

– Vi har bedt alle våre butikker om å fjerne alt som har med klovnekostymer å gjøre, sier administrerende direktør Gro Svendsen i Ringo.

– Den klovnetrenden rundt om i verden er vel bare for å skremme og lage videoer for deretter legge ut på YouTube. Samtidig er vi blitt gjort oppmerksomme på at politiet har fått inn ti til tolv anmeldelser på en dag – og det også med kniv. Det vil ikke vi være med på, fortsetter hun.

