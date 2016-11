Politiaksjon mot pedofili-nettverk i Bergen

Ifølge VG er en rekke personer siktet for å ha lastet ned materiale som inneholder seksuelle overgrep mot barn. Det skal også være snakk om enkelte tilfeller av streaming. Ifølge NRK er opp mot 20 personer siktet i saken.

Blant de siktede er en politimann i Vest politidistrikt. Av habilitetshensyn etterforskes denne saken nå av politiet i Sør-Vest, skriver Bergens Tidende.

Les også:

– Ransaking hos politimann

Politiet skal ha gått til aksjon etter lengre tids etterforskning av et pedofili-nettverk. Det skal ha vært ransaking hos den aktuelle politimannen, men han skal ikke være pågrepet.

Politimannen skal ifølge VG ikke være mistenkt for en sentral rolle i saken, men for «begrenset befatning med overgrepsmaterialet».

Lørdag kveld varslet Vest politidistrikt mediene om at de skal holde en pressekonferanse søndag klokken 14.00.

«Temaet for pressekonferansen er knyttet til sak angående etterforskningen av seksuelle overgrep mot barn», skrev politiet i pressemeldingen.

Dette ble først besluttet i dag, lørdag, opplyser visepolitimester Gunnar Fløystad.

– Under pressekonferansen ønsker vi å informere om en del ting som er knyttet til saken. Utover det, kan vi ikke kommentere saken, til noen, sier Fløystad til BT.

– Skal ikke lese om seg selv

Etter det BT vet var det etterforskning knyttet til «det mørke nettet», et pedofilt nettverk med 215.000 brukere som FBI har infiltrert, som ledet politidistriktet til den omtalte politimannen.

Navnet dukket altså opp, og saken ble sendt over til Sørvest politidistrikt for videre etterforskning.

– Vi kan ikke uttale oss om saken nå, og ikke før tidligst søndag ettermiddag. Det handler om at vår mann ikke skal lese om saken i avisen før vi har snakket med ham, sier Stian Eskeland, jurist i Sørvest politidistrikt.

Han kan ikke si noe om når de fikk saken overlevert fra Vest politidistrikt.

– Dette er bare én del av det store bildet, og generert i forlengelse av det

Kontakt med advokat

Advokat Erik Mjell fikk lørdag telefon fra Politiets Fellesforbund med spørsmål om å bistå politimannen.

– Jeg har hatt kontakt med ham lørdag og fortsetter med det. Jeg er ikke formelt oppnevnt som forsvarer, sier Mjell til BT.

– Erkjenner han straffskyld?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Hommedal, Marit / SCANPIX

Vil ikke kommentere

Politiet holder kortene tett til brystet, og vil ikke kommentere saken overfor media. Vest politidistrikt vil heller ikke si noe om hvem som skal delta på pressekonferansen.

– Vi ønsker ikke å si det nå av hensyn til skjerming, opplyser kommunikasjonsrådgiver Margrethe Gudbrandsen i en SMS.

Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund ønsker heller ikke å kommentere saken.

Les også:

Varslet om ukultur

Det har stormet rundt Vest politidistrikt den siste uken etter at VG avslørte at en intern varsler i politiet fortalte at alvorlig narkotikakriminalitet er blitt nedprioritert gjennom flere år.

Tjenestemannen i Bergens-politiet varslet om det han oppfatter som en ukultur i politidistriktet. I den 52 sider lange rapporten, fortalte varsleren om en stående ordne fra ledelsen om å unnlate å gripe inn mot alvorlig narkotikakriminalitet.

Les også:

– Bergenspolitiet i et nytt lys

Politidirektør Odd Reidar Humlegård gikk fredag ut i Dagbladet og fortalte at bergenspolitiet jobber med en svært omfattende sak som har tvunget dem til å prioritere hardt.

Roald, Berit / NTB scanpix

Store spanings- og etterretningsressurser er flyttet over på saken, ifølge ham. Hvorvidt dette er den omtalte saken i VG, er ikke bekreftet.

– Dette vil sette bergenspolitiet i et nytt lys. Det er også med på å forklare hvorfor andre saker nedprioriteres til tider, sa Humlegård om saken.

Les også:

Visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt bekreftet da at de jobber med en sak hvor de har hatt behov for store ressurser til spaning og etterretning.

– Vi jobber med et sakskompleks som vi ikke kan gå ut med nå av hensyn til etterforskningen, sa han til BT fredag.

Aftenposten følger saken.