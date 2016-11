Politiaksjon mot pedofilt nettverk i Bergen

Ifølge VG skal en rekke personer være siktet for å ha lastet ned materiale som inneholder seksuelle overgrep mot barn, samt enkelte tilfeller av streaming.

En av de siktede er en politimann i Vest politidistrikt. Saken skal av habilitetshensyn etterforskes av politiet i nabodistriktet Sør-Vest, skriver VG. Ifølge avisen har det vært en ransaking hos mannen, men han skal ikke være pågrepet.

Politiets fellesforbund kontaktet forsvarer

Ifølge NRK skal opp mot 20 personer være siktet i saken.

Advokat Erik Mjell fikk lørdag telefon fra Politiets Fellesforbund med spørsmål om å bistå politimannen, skriver Bergens Tidende.

– Jeg har hatt kontakt med ham lørdag og fortsetter med det. Jeg er ikke formelt oppnevnt som forsvarer, sier Mjell til BT.

Pressekonferanse i morgen

Politiet i Bergen har varslet en egen pressekonferanse om saken søndag klokken 14, opplyser de i en pressemelding.

– Temaet for pressekonferansen er knyttet til sak angående etterforskningen av seksuelle overgrep mot barn, skriver politidistriktet i pressemeldingen.

Politiet ville ikke kommentere saken lørdag kveld.

– Vi har ingen kommentar til denne saken på det nåværende tidspunkt, sier leder Gunnar Fløystad i retts- og påtaleseksjonen i Bergen.

– Det gjelder flere saker, men vi kan ikke gi flere kommentarer før i morgen, sier Margrethe Myrmehl Gudbrandsen, kommunikasjonsrådgiver i Vest politidistrikt til NTB.

FBI involvert

NRK skriver at saken ble påbegynt i 2015, i forbindelse med at FBI gikk til aksjon mot en en overgrepsside på det såkalte «mørke nettet», for å sporet IP-adressen til brukerne.

Ifølge NRK har opptil 25 politifolk i Hordaland jobbet med operasjonen. Det skal være snakk om nedlasting av overgrepsbilder av svært små barn i tillegg til bestilte overgrep via nettet.

– Meget omfattende sak

Bergenspolitiet har fått kraftig kritikk etter flere interne varslinger de siste årene. Senest en 52-sider lang varsler-rapport, som viser at politiet i Bergen unnlater å etterforske narkotikasaker fordi sakene tar for lang tid.

Fredag sa politidirektør Odd Reidar Humlegård til Dagbladet at Bergens-politiet har jobbet med en annen sak som vil sette dem i et nytt lys.

– De siste månedene har de prioritert knallhardt en kompleks og meget omfattende sak som jeg har sett meg enig i viktigheten av å prioritere, sa Humlegård om saken som kan være med på å «forklare hvorfor andre saker nedprioriteres til tider».

Aftenposten følger saken.