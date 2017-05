På fire år har selskapet fått utbetalt over 9,2 millioner kroner for å bistå med å skaffe ledere i Politi-Norge, skriver Politiforum.

57 ledere, blant annet 12 politimestere og 12 visepolitimestere, er ansatt ved hjelp av rekrutteringsselskapet fra 2012 til 2016.

Ifølge Politidirektoratet har selskapet bidratt med stillingsanalyse, kartlegging og søk etter kandidater, og gjennomføring av intervjuer. Direktoratet forsvarer pengebruken overfor Politiforum.

– At Delphi har kunnet bruke slikt verktøy i rekrutteringen av toppledere, gjør prosessene og vurderingene enda grundigere. Dette er forskningsbasert rekrutteringsmetodikk som utgjør en del av en totalvurdering, sier seksjonsleder Kjersti Jørgensen i PODs for seksjon for HR-rådgivning og utvikling, som også er ansatt ved hjelp av Amrop Delphi.

Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

På spørsmål om det ikke ville vært bedre å bygge opp kompetanse på rekruttering internt i Politidirektoratet, svarer Jørgensen at direktoratet ikke ser på dette som et «enten/eller»-spørsmål.

Bente A. Paulsrud i Amrop Delphi trekker frem selskapets kompetanse som et argument for at det er riktig at bistår Politidirektoratet.

– Vi har kapasitet til å kjøre krevende rekrutteringsprosesser, både enkeltprosesser og flere prosesser i parallell, der politiet selv ikke har ressursene tilgjengelig, sier hun til Politiforum.

