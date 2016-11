Politidirektørens «kjempesak» tok bergenspolitiet på sengen

Fredag morgen publiserte NTB en artikkel på bakgrunn av et oppslag i Dagbladet. «Humlegård: – Bergenspolitiet jobber med kjempesak» var tittelen. Artikkelen gikk på nettaviser landet rundt, skriver BT.

– Bergenspolitiet i et nytt lys

Politidirektør Humlegårds uttalelser kunne leses som et forsvar for Vest politidistrikt. I en uke var de blitt sterkt kritisert etter at en varsler detaljert beskrev hvordan politiet unnlot å etterforske grov narkotikakriminalitet i flere år i Bergen.

Politidirektøren sa til Dagbladet at han håpet den nye saken vil rette opp noe av inntrykket publikum har fått av bergenspolitiet.

– De siste månedene har de prioritert knallhardt i en kompleks og meget omfattende sak som jeg har sett meg enig i viktigheten av å prioritere, sa politidirektøren.

– Dette vil sette bergenspolitiet i et nytt lys. Det er også med på å forklare hvorfor andre saker nedprioriteres til tider, sa han videre.

Fryktet at bevis skulle forsvinne

Uttalelsene vekket reaksjoner i bergenspolitiet, får BT opplyst fra flere hold. De skapte store forventninger som man var usikker på om man ville kunne innfri.

Videre begynte telefonene om «kjempesaken» å komme fra journalister. Frykten for lekkasjer fra etterforskningen bredte seg i politiet, og man ble bekymret for ytterligere medieomtale. Mistenkte som var under etterforskning, uten selv å vite det, kunne begynne å kvitte seg med bevismateriale.

Politidirektøren: – Den fremtidige ledergruppen blir kjempeviktig

– Flyttet ressurser

Fredag aksjonerte bergenspolitiet mot flere personer som var under etterforskning. Dette er noe av det som det skal informeres om på en pressekonferanse søndag. BT får opplyst fra velinformert hold at det neppe hadde blitt pressekonferanse søndag, med mindre Humlegård hadde uttalt seg slik han gjorde før helgen.

Og uten varslersaken hadde det aldri blitt pressekonferanse om en etterforskning som i nesten ett år har vært preget av «ingen kommentar», totalt hemmelighold, lukkede fengslingsmøter og kjennelser unntatt offentlighet. Men søndag letter altså politiet på sløret.

Den siste uken har politimester Kaare Songstad uttalt at Vest politidistrikt har flyttet ressurser fra narkotikafeltet til en større sak som omhandlet overgrep mot barn.

– Politimann siktet etter aksjon mot pedofilt nettverk i Bergen

Tause

BT har tidligere i år bedt om opplysninger om satsingssaken, men politiet har svart at de ikke kunne gi kommentarer av hensyn til etterforskningen. Det kunne trolig først skje mot slutten av året.

Nå skjer det altså søndag. Lørdag kveld ønsket verken Vest politidistrikt eller Politidirektoratet å kommentere BTs opplysninger