Politiet: La biler med sommerdekk stå

Følg trafikksituasjonen på kartet over - klikk på de blå ringene for å se live-bilder fra Vegvesenets kameraer.

– Vegtrafikksentralen sender ut en rekke brøytebiler, med prioritering av hovedveiene nordover og ut av Oslo, skriver politiet i Oslo på Twitter.

Sendte ut brøytebiler

Også politiet på Romerike advarer om snøforholdene og ber folk sette bilen med sommerdekk igjen hjemme.

Like før klokken 07 fikk politiet melding om at en bil hadde krasjet inn i midtdeleren på E6 syd for Kløfta. Trafikken gikk forbi i ett felt.

Noen minutter senere havnet en buss på tvers i Gjerivegen, fylkesvei 428, ca. to kilometer øst for Ask.

– De sliter med å få brøytet unna, også på E6, som selvfølgelig er hovedprioriteten nå, sier operasjonsleder Kristian Engh til VG ved 4-tiden natt til torsdag.

Han sier det er vanskelige kjøreforhold i hele distriktet.

Statens vegvesen

Parkerte bilene

Engh opplyste at de måtte rykke ut til E6 ved Olavsgaard mellom Oslo og Gardermoen tidlig torsdag.

– Her har folk parkert bilen fordi de mente det ikke var forsvarlig å kjøre videre. Det er også derfor vi går ut med en oppfordring om å la bilen stå hvis du har sommerdekk.

Hovedveiene er nå saltet og brøytet. Kan være en del slaps på de mindre veiene. Kjør etter forholdene. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) May 11, 2017

Ingen alvorlige ulykker

Veitrafikksentralen melder klokken 06.45 om et trafikkuhell og redusert fremkommelighet mellom Skedsmokorset og Ask.

Vestfold-politiet meldte klokken 06.30 at en bil har kjørt utfor veien ved Revetal og at det er svært glatte veier i distriktet.