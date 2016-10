Politiet: Skumle klovner kan straffes

– Dette er en trend vi har sett i andre land og som tydeligvis har kommet hit til landet. Dette er en oppførsel vi ikke ønsker, konstaterer politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.

– Jeg tror nok at noen tenker at dette bare er morsomt og uskyldig. Men dette kan oppfattes som skremmende for dem som blir utsatt for det, fortsetter han.

Politimesteren ramser opp en rekke lovbestemmelser som kan ramme såkalte «killer clowns». Skremmende og plagsom atferd kan straffes med bot eller fengsel i to år og ordensforstyrrelser med bot eller fengsel i seks måneder. Om klovnen løper etter noen med balltre kan det tendere mot trusler, andre hendelser kan bli ansett som skadeverk.

Et av tilfellene skjedde tirsdag på Nes på Romerike. «Klovnen» var en 13 år gammel gutt som slo etter en bil med hockeykølle. Barn under 15 år kan ikke straffes.

– Det er grunn til å rette en henvendelse til voksne og gå i dialog med barna sine. De har et ansvar for å fortelle at slikt gjør man ikke.

I Lillesand har også en «klovn» skremt en mindreårig gutt onsdag formiddag, rundt klokken 12.

– «Klovnen» skulle også hatt en lekekniv fremme. Gutten er ikke blitt direkte truet. Uansett er dette en svært dum og skremmende oppførsel, skriver Agder politidistrikt på Twitter.