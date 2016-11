Politiet: Ukjent motiv i drapssaken i Søndre Land

En kvinne i 40-årene, hennes sønn i 20-årene og en annen mann i 30-årene ble tirsdag pågrepet i saken. De er alle siktet for forsettlig drap eller medvirkning til drap i forbindelse med at Bakken ble funnet drept og brent på et bål i Søndre Land i Oppland i september.

I motsetning til drapsofferet har ingen av de pågrepne tilknytning til rusmiljøet, opplyste politiet på en pressekonferanse etter pågripelsene. Alle tre er nordmenn og hjemmehørende i Nordre Land, men ingen har noen kjent forbindelse til Bakken.

– Mangler svar

Kvinnen og de to mennene satt tirsdag kveld i avhør. Et av spørsmålene som må avklares er hvorfor de skulle ønske å ta livet av Nils Olav Bakken.

– Det har vi ikke noe klart svar på ennå, sier politiadvokat Kristian Johansen til VG.

Alle de tre ble pågrepet av sivilt politi tirsdag. Politiet har ikke ønsket å opplyse hvilke forsvarere de tre drapssiktede har fått oppnevnt.

Kvinnen som er siktet i saken, er en tidligere ustraffet småbarnsmor. Ifølge VG har hun tidligere vært aktiv i kirken og har stått på den lokale valglisten for KrF.

Tilhørte ikke rusmiljø

Politiet har foreløpig ikke sagt noe om hva som kobler til de tre pågrepne til drapshandlingen.

– Det er politiets etterforskning med over 150 avhør og resultatet av tekniske undersøkelser som har ført fram til pågripelsen av de tre, opplyste politiadvokat Kristian Johansen da politiet orienterte om etterforskningen.

– Vi kan ikke si at de tilhørte noe bestemt miljø ut over at de ikke tilhørte dette rusmiljøet. Politiet har en sterk mistanke mot de tre, og det er bakgrunnen for at de er pågrepet, sier Johansen til NTB.

Funnet av turgåere

De siktede vil bli framstilt for varetekt, men det er ikke avklart om det vil skje onsdag eller torsdag.

– Det gjenstår en god del etterforskning, har Johansen opplyst.

Kripos meldte tirsdag at samarbeidet mellom lokalt politi og Kripos vil bli videreført.

Det var to turgåere som fant Nils Olav Bakken drept og sterkt forbrent ved en skogsvei på Veståsen i Søndre Land lørdag 3. september.

Liket var delvis forkullet og lå i restene av et bål. Det skal også ha blitt funnet rester av det som er blitt brukt som tennmiddel.

Søsteren til drapsofferet har fortalt til VG at broren slet med en del gjeld, men politiet har ikke kommentert hva de tror årsaken til drapet kan være.