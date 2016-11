Politiet advarer: - Glatt som på en ishockeybane

- Det er svært glatt på stedet, og vi tror bussen har forårsaket ulykken da den kom over i motsatt førerfelt, sier innsatsleder Brian Skrotnes, som er usikker på om det blir beslag i førerkortet.

Selv om det var tre-fire varmegrader i luften, var det et speilblank islag som hadde lagt seg som en hinne over veien.

Ulykken skjedde under E6 ved påkjøringen til Skullerud.

I Oslo-området var det glatt i høyden i morgentimene søndag.

Oslo brann- og redningsetat måtte klippe løs den kvinnelige bilføreren (24):

– Én person til Ullevål, to til Ahus og to til legevakt er fasit etter ulykken. Glere steder er det glatt som på en ishockeybane, sier operasjonsleder Cathrine Silju i Oslo politidistrikt.

I løpet av noen få timer natt til søndag kjørte over 30 biler av veien.

«Bil snurret på glatta – ingen personskade. Fører mann 20 – mindre skade på bil etter kontakt med autovern», skriver politiet i Agder.

Slike meldinger har tikket inn med få minutters mellomrom gjennom hele natten på politidistriktenes Twitter-feed.

Heldigvis er det ikke meldt om alvorlige skader i forbindelse med utforkjøringene, men en del personer er kjørt til sykehus eller legevakt med mindre skader.

Bil i fjellvegg

Spesielt i Akershus, Telemark og Agder har det vært flere hendelser i løpet av natten. Samtidig advarer Vegtrafikksentralen også om glatte veier i Østfold, Hedmark og Oppland.

– Bil i fjellvegg, ved Nessetveien på Vinterbro. Ikke meldt om personskade. Større materielle skader. Var såpeglatt på stedet, skriver politiet i Follo i en av mange meldinger om trafikkulykker i distriktet i løpet av natten.

Politiet i Telemark skrev like over midnatt at Vegvesenet hadde senket farten på E18 og at strøbiler var sendt ut. Bakgrunnen var en utforkjøring:

– En bil har snurret rundt og ligger nå på taket på E18 litt øst for Langangen. Det er meget glatt på stedet. Det var en ung dame på 19 år fra Rogaland som kjørte bilen og en 19-årig dame fra Nome som var passasjer. Ingen av de to unge damene ble skadd til tross for rundvelten. Bilen måtte taues videre, skrev politiet.

Front mot front

Rundt klokka 1 meldte politiet i Vestoppland om en front-mot-front-kollisjon i Steinsjå i Gjøvik. Tre personer satt i bilene og ble alle kjørt til legevakt for sjekk, men skal ikke ha fått alvorlige skader. Veibanen på stedet skal ha vært meget glatt.

På Notodden ble en mann kjørt til sykehus etter at bilen han kjørte havnet på taket ved Rashjemvegen på Yli rundt midnatt. Dette forklares imidlertid på annet vis enn med vanskelige kjøreforhold:

– Politiet mistenker at sjåføren, en 27 år gammel mann fra Sauherad, var full da han kjørte bilen. Han kjørte ut i en sving og det var ikke spesielt glatt der, skriver politiet.