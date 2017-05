Oslopolitiet har fått langt over 20 klager over støyende aktiviteter på Kristi Himmelfartsdag.

- Ta hensyn til din nabo, oppfordrer politiet.

Oslopolitiets operasjonssentral har i hele dag hatt en jevn strøm av klager fra folk forstyrres av unødig støy på helligdagen.

Støy og bråk

– Det har vært snakk om støy fra gressklipper, bruk av traktor, vinkelslipere, generelt høy musikk, oppussing- og bygningsarbeid. Det siste nå er oppussing med bruk av sirkelsag, sier operasjonsleder Tore Solberg til Aftenposten ved 17-tiden.

Det klare forbudet mot støy på søndager og andre helligdager fremgår tydelig i Lov om helligdager og helligdagsfred:

«På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.»

– Jeg skjønner godt at folk klager. Det er en helligdag med klare regler for at det skal være fred og ro. Folk skal slippe å bli plaget med unødig støy. Ta hensyn til naboen og ikke driv med støyende eller sjenerende arbeid, oppfordrer operasjonsleder Tore Solberg.

Når støyen er graverende, og politiet har kapasitet, reiser en politipatrulje til stedet og snakker til dem som forårsaker støyen.

– Vi ber dem da dempe seg, og de fleste gjør det, sier operasjonslederen.

Politiet slår ned på brudd på helligdagsfreden