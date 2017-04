Politiet dobler ikke bøtesatsene for fyll og bråk likevel

I en sak sendt ut av nyhetsbyrået NTB var ordenssjef Ivar Prestbakken ved Halden politistasjon intervjuet og brukt som kilde, selv om det er flere år siden han sluttet i jobben.

I artikkelen heter det at politiet vil doble sin vanlige bøtesats til 4000 kroner for drikking på offentlig sted, og en dobling til 8000 for ordensforstyrrelse. Flere av landets største medier bragte nyheten under overskriften «Dobler bøtene for svenskefyll i påsken».

Store ansamlinger av norsk ungdom i Strømstad skjærtorsdag har i mange år vært et fast innslag som har vakt problemer for politi og innbyggere i byen. Ungdom som «ragger» rundt i byen i store amerikanske biler har skapt trafikkproblemer, og også fyllearresten har blitt fylt opp.

Stengt Systembolag

Skjærtorsdag er vanlig arbeidsdag i vårt naboland, og også Systembolaget har vanligvis åpent. Dårlige erfaringer med festglad norsk ungdom har ført til at de to statlige vin- og spritutsalgene i Strømstad i flere år har holdt stengt, slik det blir også i år.

Festingen i Strømstad har ført til problemer også i nabobyen Halden, hvor politiet er godt forberedt i år som tidligere år.

– Det er flere år siden Ivar Prestebakke var sjef for ordenstjenesten for politiet i Halden. Og undertegnede ser ikke bort ifra at reportasjene som nå har dukket opp, er av gammel dato. Det medfører med andre ord IKKE riktighet at bøtesatser for ordensforstyrrelser i Østfold og Halden dobles skjærtorsdag 13.04.17, skriver operasjonsleder Terje Marstad i en melding til de største mediene.

Den første meldingen som viste seg å være «fake news» ble kort tid etterpå korrigert av NTB. En ny melding ble sendt ut, med tittelen; «Bøtene for svenskefyll dobles ikke i påsken».