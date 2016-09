Politiet har stengt av det som Aftenposten får vite er avdødes bolig på Dokka i Nordre Land kommune i Oppland.

Mannen som har bodd i huset, er 49 år gammel. Naboen hans, Marta Grønbekk, omtaler 49-åringen som en snill og grei mann, men som en mann som har hatt litt å stri med.

– Jeg har ikke sett ham siden fredag formiddag, sier Grønbekk til Aftenposten.

49-åringen er en kjenning av politiet og har vært tilknyttet et rusmiljø i området.

HANS O.TORGERSEN

Ifølge en pressemelding fra politiet fikk de identifisert mannen i går kveld. Identifiseringsarbeidet av Kripos og Folkehelseinstituttet bekreftet mannens identitet. De er i gang med å varsle pårørende.

Politiadvokat Kristian Johansen bekrefter overfor Aftenposten at mannen er etnisk norsk og norsk statsborger.

– Han ble meldt savnet til politiet mandag. Vi vet ennå ikke hvor lenge han faktisk har vært savnet, men tar uansett utgangspunkt i at drapet skjedde mellom fredag kveld og tidspunktet da han ble funnet, klokken 19.30 lørdag, sier Johansen.

Hans O. Torgersen

Uklart om funnstedet også er åstedet

– Har dere nå avklart om funnstedet også er åstedet for drapet, eller tror dere at drapet skjedde et annet sted, og at avdøde ble fraktet dit?

– Det er ikke endelig avklart. Vi holder begge muligheter åpne, og av hensyn til etterforskningen vil vi uansett ikke kunne uttale oss om det, svarer politiadvokaten.

– Har dere fått noen vitner som har sett ham i live i området han ble funnet de siste dagene?

– Det er det for tidlig å si noe om. Vi vet heller ikke om han ble drept ved funnstedet eller om han ble fraktet dit, sier Johansen til Aftenposten.

Foreløpig har politiet ingen mistenkte. Politiets teknikere undersøker derfor også avdødes bolig for å få mer informasjon om hvor ugjerningen kan ha skjedd.

Ingar Storfjell

Ble funnet kraftig forbrent

Mannen ble funnet drept og kraftig forbrent i kanten av en grusvei på Veståsen i Søndre Land kommune.

Han ble funnet av et ungt par lørdag kveld. Tekniske funn gjorde at politiet slo drapsalarm og koblet inn Kripos.

Ingar Storfjell

Politiet vil ha tips

Politiet mener at mannen ble drept en gang mellom fredag kveld og lørdag klokken 19.30, da han ble funnet.

I dag vil politiet fortsette rundspørring, gjennomgang av tips og avhør.

Ifølge Oppland Arbeiderblad er politiet i gang med en rundspørring i et nabolag på Dokka.

«I tillegg vil vi fortsette våre kriminaltekniske undersøkelser, både på funnstedet og avdødes bopel.», skriver de videre i pressemeldingen.

Politiadvokat Kristian Johansen ber også publikum fortsatt om tips i saken.

Ble funnet av et ungt par

Det var et polsk kjærestepar som jobber i nærmiljøet som fant mannen lørdag kveld. Paret ble avhørt mandag ettermiddag av politiet.

– Vi skulle opp for å se på utsikten og kjørte feil. Da kom vi ut på en skogsbilvei. Fra bilen så vi plutselig noe som lå i grøftekanten, og jeg trodde var en utstillingsdukke, forteller Marta Nagadowska til TV 2.

– Vi fikk panikk og løp derfra, og så ringte vi politiet, forteller den sterkt pregede kvinnen til TV-kanalen.

Søstrene Stine (18) og Merethe Lihagen Rostad (19) bor på Fluberg, akkurat der Skjellingsvegen går opp fra riksvei 245 mot Veståsen. Ingen bor nærmere funnstedet enn de to søstrene og foreldrene deres.

– Det er vanligvis ganske mye trafikk opp her i helgene, men det er heller ikke mer trafikk enn at du kanskje ikke møter en eneste bil om du kjører tvers over åsen her til Begna, sier Merethe til Aftenposten.

VG har skrevet at politiet har sikret bilspor etter funnet av den drepte mannen. Det er foreløpig uklart om disse kan knyttes til drapet.