Politiet fant blodige klær hjemme hos drapstiltalt 16-åring

16-åringen var 15 år gammel da han drepte Jacob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) den 5. desember i fjor. Han erkjente straffskyld allerede i politiavhøret dagen etter, og svarte også ja på skyldspørsmålet mandag, da rettssaken startet i Kristiansand tingrett.

Tirsdag fortalte kriminaltekniker Asbjørn Follerås om undersøkelsene politiet gjorde hjemme hos gutten samme kveld og dagen etter at han tilsto drapene, skriver Fædrelandsvennen.

På jakka 16-åringen hadde på seg da han ble avhørt 6. desember, fant politiet blod fra både tiltalte selv og fra Jakob Hassan. Samme kveld sikret politiet et par sko i gangen hjemme hos 16-åringen, og også på disse ble det funnet blod fra 14-åringen.

På tiltaltes soverom fant politiet et par bukser der det var blod fra både Hassan og Tone Ilebekk. 16-åringen hadde i avhøret fortalt politiet hvor han hadde lagt buksene.

Mange knivstikk

Kriminaltekniker Barbro G. Engebretsen viste tirsdag fram kniven som 16-åringen hadde brukt da han knivstakk Hassan og Ilebekk. Gutten hadde kastet den fra seg etter drapene, og den ble funnet like ved hjemmet hans, ifølge NRK.

– Kniven ble funnet bak en stein, stukket ned i noe løv, sa Engebretsen i retten mandag.

Overlege Arne Stray-Pedersen gikk deretter gjennom de rettsmedisinske undersøkelsene av drapsofrene. Ifølge Stray-Pedersen ble begge knivstukket mange ganger på kort tid, og med stor kraft. Hassan alene ble knivstukket 28 ganger, ifølge overlegen.

– Dødsårsaken er forblødning. Skadene er omfattende. De er påført i løpet av kort tid og med stor kraft, sa Stray-Pedersen om 14-åringens knivskader.

– Beregnende

Aktor Jan Tallaksen forsøkte på rettssakens første dag å tegne et bilde av den tiltalte 16-åringen som beregnende, og å vise at drapet på Hassan var planlagt, melder NRK.

16-åringen nektet for at han hadde satt mobilen sin i flymodus, noe Kripos-analytiker Cato Meijer fastslo at gutten hadde gjort allerede en halvtime før drapet. Da var 16-åringen sammen med Hassan, og i lomma hadde han kniven han senere skulle bruke.

– Vi ser ofte at når drapsmannen har planlagt handlingen, er vedkommende nøye med å ikke etterlate spor i forkant, sa Meijer.

I retten tirsdag spilte Tallaksen av nødsamtalen til AMK-sentralen fra den første personen som kom til stedet. Deretter forklarte psykologspesialist Lene Christin Holum om den rettspsykiatriske undersøkelsen av 16-åringen. Alle de tre sakkyndige har konkludert med at den da 15 år gamle gutten var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.