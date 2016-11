Vest politidistrikt opplyser at 51 personer er involvert i sakene. Alle er menn, og politiet opplyser at disse «er fra alle samfunnslag», men at mange har høy utdannelse og god IT-kompetanse.

20 er pågrepet, av disse er 16 varetektsfengslet.

To personer er så langt domfelt, mens to saker er henlagt. En person venter på dom, mens 15 saker fremdeles under etterforskning.

I tillegg er det funnet navn på 31 andre nordmenn i andre politidistrikt.

- I minst ett av disse tilfellene har gjerningsmannen innrømmet å ha begått overgrep mot eget barn, forteller politiførstebetjent ved vold - og sedelighetsavsnittet ved sentrum politistasjon, Hilde Reikerås.

Et av de største beslagene i norsk historie

Gunnar Fløystad, leder for påtaleseksjonen omtaler det overbyggende sakskomplekset slik:

- Vi kaller saken Op. Dark Room, for tiden landets største sedelighetssak. Det et stort sakskompleks vi har jobbet med i lang tid. Etterforskningen er på ingen måte avsluttet. Vi vil fremstille en person for varetektsfengslig i morgen, og må videre holde kortene tett til brystet, sier Fløystad.

Det er beslaglagt 150 terabyte med datamateriale som skildrer mange former for overgrep mot barn. Dette er et av de største beslagene i norsk historie, opplyser politiet.

Politiet opplyser at 25 personer har jobbet med saken i politidistriktet. I tillegg har man fått bistand fra Kripos, fordi etterforskningen strekker seg utover Hordalands grenser. Det omfattende ressursbehovet settes i sammeheng med VGs avsløringer om at arbeid med alvorlig narkotikakriminalitet er blittt nedprioritert.

Startet høsten 2015

Etterforskningen startet høsten 2015, og den dedikerte arbeidsgruppen ble etablert i januar i år.

- I september 2015 ble det innlevert en anmeldelse, der en 22 år gammel mann ble anmeldt for seksuell i omgang med en 14 år gammel jente, Personen ble pågrepet. Beslagene i saken viste grove overgrep mot barn, forteller Reikerås.

Med det utgangspunktet fant politiet frem til flere som hadde vært i kontakt med 22-åringen på det såkalte mørke nettet.

Det har tidligere kommet frem at en politimann i er siktet. Vest politdistrikt kommenterer dette slik:

- Så langt har vi ikke opplysninger om at politimannen er en del av vårt sakskompleks. Han er under etterforskning av Sør-Vest politidistrikt.

Hommedal, Marit / NTB scanpix

– Utstrakt kontakt på nettet

I følge politiet har gjerningspersoner hatt utstrakt kontakt med hverandre på nettet. Politiet har identifisert over 5000 brukerkontoer i de ulike chattekanalene det er snakk om.

– Vi ser at det chattes om og beskrives seksuelle overgrep. Etterforskningen har vist at noe av dette er fantasier, men noe av det er reelle overgrep som faktisk er begått. sier Heltne.

Politiet sier at flere av de pågrepne har innrømmet forhold når politiet har lagt frem bevis for dem.

- Vi har blitt sjokkert og overrasket over hvor mange mennesker som har befatning med dette på internett, sier Heltne.

20 fornærmede i Hordaland

Politiet blir spurt om antall fornærmede og hvor mange saker det er snakk om.

- Vi har identifisert ca 20 fornærmede i vårt politidistrikt. De aller fleste er barn i Norge, med egenprodusert materiale, sier Heltne. Hun forteller at det er en sak som handler om streaming av overgrep fra Filippinene. De øvrige er fra Norge.

Foreldre fratatt barna

- Vi har måttet foreta harde prioriteringer utifra hva som ser mest alvorlig ut, og om de mistenkte har egne barn eller tilgang til barn.

Flere foreldre er blitt fratatt barna etter at politiet begynte å jobbe med saken.

- Det dreier seg om mange der barnevernet er blitt involvert. Jeg kan ikke si så mye mer om de fornærmede.

Saken oppdateres.