Politiet i Bergen ber voldsoffer melde seg

Den nå 18 år gamle mannen ble pågrepet 7. januar for blind vold mot fem menn i løpet av en drøy time. Medregnet to voldssaker fra i fjor, ble gutten siktet for til sammen ti voldstilfeller.

Politiet fant den gang en videofilm på mannens telefon. Den viser, ifølge Bergens Tidende , mannen stå over en person som ligger sammenkrøket på gulvet i underbukse mens han truer med å drepe ham og flere andre i rommet. Personen på gulvet blir også slått. Politiet ønsker nå å komme i kontakt med vedkommende.

– Vi aner ikke hva det slaget har medført av skade. Men det er jo knallhardt rett til hodet, sier etterforsker Øystein Samsonsen i politiet i Bergen sør. Ifølge politiet nekter siktede å si hvem de andre på videoen er.

– For oss er det svært ønskelig å komme i kontakt med fornærmede. Det er fordi vi ønsker å avhøre ham, finne ut om han ble skadd og ellers få på plass hva som var omstendighetene rundt volden, sier Samsonsen.

– Saken i seg selv er jo bevist. Han blir dømt for dette. Det er omstendighetene rundt vi vil avklare.

18-åringen gikk fredag med på å sitte fengslet i fire nye uker. Han har vært i varetekt siden januar.