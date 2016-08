Politiet i Finnmark: Vi må se om det var ting vi kunne gjort annerledes

Ifølge privatpersonen Jan Jamtli, som sier til VG at han var en venn av den thailandske kvinnen, dro de til politiet for å anmelde kvinnens norske ektemann for psykisk vold.

Jamtli uttaler til avisen at politiet avviste anmeldelsen.

– Dette kjenner vi oss ikke igjen i, sier Morten Daae, påtaleleder og visepolitimester ved Finnmark politidistrikt, til Aftenposten.

– Vi har sett på det som fremkommer i VG. Det var ikke slik etterforskeren som møtte kvinnen oppfattet saken da hun var innom oss, sier Daae.

– Jeg har ikke snakket med etterforskeren, men har lest rapporten som ble skrevet etter møtet, og det er en annen versjon av saken som kommer frem her. sier han.

– Må se på saken igjen nå

Daae sier likevel:

– Men vi er nå nødt til å ettergå hva som skjedde, sjekke saken en gang til, og se om det var noe vi kunne gjort annerledes.

– Ble begrepet psykisk vold nevnt i rapporten?

– Nei, dette var ikke et tema her i det hele tatt. Henvendelsen hadde et helt annet formål.

– Ble det opplyst at kvinnen hadde planer om å flytte til et krisesenter?

– Ja, det ble opplyst.

– Hadde henvendelsen noe å gjøre med sønnens juridiske tilknytning til Norge etter en ev. skilsmisse?

– Saken hadde med forvaltning å gjøre, sier Daae.

– Kan dette bli en sak for Spesialenheten for politisaker?

– Det kan være aktuelt. Det er noe av det vi er nødt til å se på, sier Daae til Aftenposten.

Ole-Tommy Pedersen /Finnmarken / Finnmarken

Drept natt til mandag

En kvinne (37) og hennes 12 år gamle sønn, begge thailandske, ble skutt og drept i Kirkenes natt til mandag. Guttens norske stefar (59), som ligger hardt skadet på sykehus, er siktet i saken.

Begynner å få tak på hendelsesforløpet

Skuddene falt i leiligheten der den thailandske kvinnen og hennes sønn bodde sammen med 59-åringen.

Ifølge VG giftet paret seg i 2013. Kvinnen hadde oppholdstillatelse i Norge. Sønnens oppholdstillatelse var ikke avklart.

På en pressekonferanse på politihuset i Kirkenes mandag ettermiddag opplyste politiet at ektemannen, som selv er hardt skadet etter skyteepisoden, er siktet i saken.

Politiet jobber med en teori om at den siktede skal ha skutt kvinnen og hennes sønn, for så å ha forsøkt å skade seg selv, melder NRK.

– Vi mener det er sannsynlig at det er den siktede mannen som har gjort det, ut ifra de funnene vi har så langt, sier etterforskningsleder Torstein Pettersen.