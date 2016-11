Politiet kjørte på mann i kostyme: – De hadde ikke trengt å kjøre på meg.

En mann i 40-årene med maske og en sabellignende gjenstand ble påkjørt av politiet utenfor et utested i Verdal natt til søndag.

Han er nå blitt anmeldt for truende adferd med våpenlignende gjenstand.

– En patrulje så en mann med det som så ut som en sabel og en buff trukket opp foran ansiktet. Han var på vei inn på et utested, og for å hindre ham fra å ta seg inn dit, så stoppet patruljen ham med bilen, sier operasjonsleder Monica Ravlo til Adresseavisen.

Var kostyme

Politibilen kjørte ikke spesielt fort, da politiet kun hadde til hensikt å stoppe mannen fra å ta seg inn på utestedet med det som så ut som et våpen, sier Ravlo.

– Klærne og sabelen viste seg å være et kostyme, sier Ravlo.

Operasjonsleder Rune Reinsborg opplyser at mannen også hadde på seg en «skremmemaske» med blodflekker.

– Han hadde også en buff trukket opp mot håret, så det var håpløst å se hvem vedkommende var, sier operasjonslederen.

Den sabellignende gjenstanden mannen bar var rundt 70 centimeter lang, opplyser han.

– For politipatruljen fremsto situasjonen som veldig truende for vakter og gjester, og det var ikke mulig å få kontroll over situasjonen uten å skyve vedkommende ut av balanse, sier Reinsborg.

Han opplyser at påkjørselen ikke skjedde i høy hastighet.

– De hadde ikke trengt å kjøre på meg

Til Adresseavisen beskriver mannen i 40-årene hendelsen slik:

– Jeg hadde vært på en utkledningsfest i Verdal. Det var rundt 100 personer der som hadde kledd seg ut. Da klokken begynte å nærme seg midnatt, gikk jeg uheldigvis alene fra et utested til et annet med masken på og en lekesabel i hånden. Jeg gjorde ikke annet enn å gå mellom de to utestedene, da de kjørte rett på meg. Jeg sa ikke noe galt eller noe.

Mannen sier at han ikke kommer til å anmelde påkjørselen.

– Nei, jeg orker ikke å gjøre noe med det. Jeg skjønner jo at de reagerte på utkledningen min, men de hadde ikke trengt å kjøre på meg. De kunne jo ha stoppet foran meg i stedet. Det eneste jeg har gjort galt er jo å ha på meg et kostyme, sier han.

Politiet: – Beklagelig misforståelse

Mannen i kostymet ble tilsynelatende ikke alvorlig skadet etter hendelsen, men ble kjørt til legevakten med ambulanse. Han hadde smerter i et kne.

– Det er selvfølgelig en beklagelig misforståelse, sier Ravlo, og opplyser at mannen i 40-årene fra Verdal, tok hendelsen med fatning.

– Slik som jeg fikk det beskrevet, taklet han det bra - han var rolig og grei etterpå.

Har ikke varslet Spesialenheten

Reinsborg opplyser at politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag er blitt holdt orientert om saken, men at han så langt ikke har funnet noen umiddelbar grunn til å koble inn Spesialenheten for politisaker som følge av påkjørselen.

– Beslutningen om dette blir tatt på mandag av politimesteren når han får vurdert saken slik den står da, sier Reinsborg.

Leder av etterforskningsavdelingen for Spesialenheten i Midt-Norge, Halvor Hjelm-Hansen, bekrefter at de ikke er underrettet om saken fra Verdal – han har kun kjennskap til det som skjedde via media.

– Vi har den ordningen hos oss, og som politiet har fått beskjed om fra Riksadvokaten, at det er politimesteren og politidistriktet som må vurdere om Spesialenheten skal ha en sak. Ifølge media er det tatt en slik vurdering. Jeg konstaterer at det ikke er kommet frem opplysninger som tyder på at noen er påført alvorlig skade. Hadde det vært det, så hadde vi hatt aktivitet rundt dette, sier Hjelm-Hansen.

Anmelder maskemannen

Den påkjørte mannen er imidlertid selv anmeldt etter det som skjedde.

– Han er anmeld for truende adferd med en våpenlignende gjenstand, sier Reinsborg.

– Dere mener han hadde som intensjon å være skremmende?

– Han var godt beruset og vil bli avhørt om dette – også hvilken intensjon han hadde. I denne saken måtte politiet ta en beslutning der og da. Det var ikke tvil om at patruljen oppfattet dette som en veldig truende situasjon, gjentar operasjonslederen, og legger til:

– Å ikle seg et slikt kostyme og deretter gå inn på et utsted – sånn kan ikke folk oppføre seg.