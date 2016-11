Politiet klarer ikke å sende asylsøkere tilbake til Russland, ber Listhaug om å endre instruks

I et seks sider langt brev TV 2 har fått tilgang til, fastslår PU at det ikke er mulig å sende de om lag 1.300 Storskog-flyktningene tilbake til Russland.

I brevet datert til 28. oktober skriver PU at Justisdepartementet har tatt feil i at asylsøkere med oppholdstillatelse eller visum av lengre varighet ville kunne få opphold i Russland, og at Utlendingsdirektoratet (UDI) etter påtrykk fra PU tatt dette opp med departementet.

«Idet vedtakene ikke lar seg gjennomføre gjennom en retur til Russland, har vi ment at overordnet myndighet bør foreta en ny vurdering av avvisningspraksisen. Dette er kommunisert til overordnet myndighet. Vi har bedt om at det vurderes om disse sakene skal tas til realitetsbehandling» heter det i brevet. (©NTB)