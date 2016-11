Politiet leter etter omkomne i Sørum-raset på sjette dagen

– Vi søker med det for øyet å finne de savnede, men det er jo grunn til å tenke på at det er et meget stort område og et forholdsvis begrenset område vi leter i, sier stasjonssjef Hans Holmgrunn til NTB tirsdag formiddag.

Det ble søkt gjennom hele helgen og mandagen etter de tre savnede mennene, men uten resultater. Tirsdag fortsetter arbeidet etter at det ble avklart at det var forsvarlig å oppholde seg i området, selv om det har regnet en del.

– Nedbør og vann har forvansket arbeidet litt, men vi fortsetter ved bruk av maskinelt utstyr og jobber i hvert fall så lenge det er lyst ute. Deretter tar vi stilling til hvor lenge vi skal jobbe, og hva som skal skje i morgen, sier Holmgrunn.

Det var klokken 15.45 torsdag ettermiddag at politiet fikk melding om at et jordras hadde gått i Asakveien i Sørum kommune, i nærheten av en klatrepark.

Raset var 400 meter bredt og nesten er 300 meter langt.

Seks skogsarbeidere som jobbet på en gård i nærheten var i området og drev med skogsarbeid da raset gikk.

Tre av dem kom seg ut og meldte fra til politiet at de savnet tre kolleger.

Arbeidstilsynet har varslet arbeidsgiveren til de tre omkomne litauerne i Sørum at de vil gjennomføre tilsyn.

– Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus har varslet arbeidsgiver muntlig om at vi vil gjennomføre tilsyn denne uka for å se på arbeidskontrakter, arbeidstid, opplæring og HMS. Ut fra de opplysningene vi nå har, var de savnede arbeidstakerne fast ansatte, sier tilsynsleder Catrine Prahl Reusch til NTB.

Arbeidstilsynet har vært i kontakt med politiet siden torsdag kveld med sikte på bistand.