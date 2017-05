Politiet måtte kræsje bil for å få den til å stanse

Nordland politidistrikt understreker i en pressemelding mandag ettermiddag at den aktuelle bilisten utgjorde en fare for seg selv og omgivelsene. Hendelsen fant sted i 14-tiden, etter at bilisten hadde kjørt svært fort i Mo i Rana.

– Det var nødvendig å kjøre inn i den bilen for å stanse den. Den høye farten og vår kunnskap om ting forut for hendelsen gjorde at vi konkluderte slik, sier jourhavende jurist Margrete Torseter til NTB.

Ingen personer kom fysisk til skade.

Spesialenheten er varslet. Det lokale politiet vil derfor ikke gi ytterligere opplysninger.