Politiet mener kvinne ga uriktig forklaring om overfallsvoldtekt

Det var natt til søndag 25. september i fjor at politiet fikk melding om at det hadde skjedd en overfallsvoldtekt utenfor Bakklandet i Trondheim, skriver adressa.no.

Politiet satte i gang etterforskning, etterlyste vitner i Adresseavisen og ba naboer i Rosenborg-området om tips i saken.

Strafferamme på to år

– Det ble gjort en veldig omfattende etterforskning for å oppklare denne saken, sier politiadvokat Marianne Høyer ved voldtektsteamet i Trøndelag politidistrikt.

Etterforskningen avdekket imidlertid at voldtekten ikke kunne ha skjedd, mener politiet. Det er derfor tatt ut tiltale mot kvinnen, som først hadde status som fornærmet i saken.

– Hun er tiltalt for å ha kommet med uriktig forklaring, noe som har en strafferamme på to års fengsel. Saken gjaldt en overfallsvoldtekt som fikk mye oppmerksomhet og skapte utrygghet i byen, samt i dette området. Vi ser alvorlig på dette, sier Høyer.

Straffesaken mot kvinnen i 20-årene er berammet til 30. mai i Sør-Trøndelag tingrett.

– Hun nekter straffskyld i henhold til tiltalen, sier hennes forsvarer, advokat Kolbjørn Lium.

Forklarte seg tre ganger

Kvinnen fortalte en politibetjent om den påståtte hendelsen på Rosenborg samme natt. Ifølge tiltalen forklarte kvinnen at hun ble kontaktet av en mann på parkeringsplassen utenfor omsorgssenteret da hun var på vei hjem fra byen.

Denne mannen voldtok henne mens han holdt den ene hånden foran munnen hennes, slik at hun først ikke klarte å skrike. Til slutt lyktes hun imidlertid med å rope etter hjelp. Da løp mannen fra stedet, forklarte kvinnen videre, ifølge tiltalen.

Kvinnen avga i ettertid ytterligere to forklaringer til politiet, og da gjentok hun det vesentligste fra sin første forklaring, «samt at forklaringene ble utdypet med ytterligere detaljer», heter det i tiltalen. Det poengteres at «politiet brukte store ressurser på å etterforske en voldtekt som ikke hadde funnet sted».

– Omfattende etterforskning

Hvilke opplysninger som viser at kvinnen skal ha forklart seg uriktig om overfallsvoldtekten, vil ikke Høyer si noe om.

– Jeg vil ikke være mer konkret enn å si at vi har gjort en omfattende etterforskning. Når det er tatt ut tiltale, er det fordi vi mener det er tilstrekkelige bevis for domfellelse i retten, sier hun.

– Hva slags motiv hadde kvinnen for å forklare seg uriktig om overgrep, mener politiet?

– Dette kan bli et tema i retten, så det får vi komme tilbake til, sier Høyer.

– Få overfallsvoldtekter

I august i fjor varslet en annen ung kvinne om at hun var utsatt for en voldtekt på et toalett ved utestedet Studio 26 i Trondheim. Også denne saken har vært etterforsket av voldtektsteamet.

– Denne voldtektssaken er nå henlagt, fordi vi ikke klarer å finne gjerningspersonen, sier Høyer, som samtidig poengterer at det skjer få overfallsvoldtekter i Sør-Trøndelag sammenlignet med landsgjennomsnittet.

– I Norge er ti prosent av voldtektene overfallsvoldtekter. I Sør-Trøndelag er tallet i underkant av fem prosent. Når det i tillegg viser seg at en av de anmeldte sakene ikke er en voldtekt, er det snakk om et lite antall saker, sier hun.