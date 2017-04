Politiet nå: – Biler med sommerdekk bør bli værende hjemme

SISTE TRAFIKKMELDINGER:

E18 mot Drammen ved Asker er helt sperret av to vogntog som står stille.

ved Asker er helt sperret av to vogntog som står stille. Romerike: Vei 171 før Blaker Kirke, meldt om front mot front kollisjon. Nødeatetene er på vei.

Vei 171 før Blaker Kirke, meldt om front mot front kollisjon. Nødeatetene er på vei. Ringerike: Riksvei 35 er sperret ved Nakkerud, der en lastebil har kjørt av veien. Politiet melder om lange køer.

Riksvei 35 er sperret ved Nakkerud, der en lastebil har kjørt av veien. Politiet melder om lange køer. Asker: Kirkeveien ved Asker Museum, kollisjon mellom buss og bil. En person lettere skadet, melder politiet.

Kirkeveien ved Asker Museum, kollisjon mellom buss og bil. En person lettere skadet, melder politiet. E16 er helt sperret i begge retninger nord for Skui, melder politiets operasjonssentral i Asker og Bærum.

er helt sperret i begge retninger nord for Skui, melder politiets operasjonssentral i Asker og Bærum. Jessheim: Algarheimsveien, kollisjon mellom personbil og lastebil. Skal ikke være personskade.

Algarheimsveien, kollisjon mellom personbil og lastebil. Skal ikke være personskade. Tranby i Lier: Semitrailer står på tvers og sperrer all trafikk ved Lyngåskrysset, Kirkelinna.

Semitrailer står på tvers og sperrer all trafikk ved Lyngåskrysset, Kirkelinna. Sarpsborg: Nødetatene har rykket ut til en ulykke ved Valaskjold bru.

Nødetatene har rykket ut til en ulykke ved Valaskjold bru. E16 på Romerike: Nødeateten er på vei til to ulykker vest av Maura. Skal ikke være personskade.

Nødeateten er på vei til to ulykker vest av Maura. Skal ikke være personskade. Oslo lufthavn Gardermoen: Forsinkelser på opp til én time.

Skiftet til sommerdekk? Da kan du få litt problemer med festet mange steder på Østlandet på mandag og tirsdag.

– Jeg vil anbefale alle som har skiftet til sommerdekk om å la bilen stå mandag morgen. Da kommer det mye snø over Oslo og resten av Sør- og Østlandet, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

Det samme melder politiet i Asker og Bærum mandag morgen. På Twitter skriver det at det er glatt på flere vieer i distriktet på grunn av at det snør.

Sjekk føret på veiene med Vegvesenets webkameraer

Statens vegvesen

– Biler med sommerdekk bør bli værende hjemme. Det står allerede biler til hinder, skriver de på Twitter.

Kulde i høyden gir snø

På Blindern skal det, ifølge yr, ikke bli temperaturer under null, mens det på Tryvann blir blått hele mandag og natt til tirsdag. I denne perioden varsles det drøyt 20 millimeter nedbør. Det kan bli 20 centimeter snø.

Stein Bjørge

– Ja. En kan ikke bare se på bakketemperaturen. Høyere oppe i atmosfæren er temperaturen så lav at nedbøren kommer som snø selv om det plussgrader på bakken.

– Blir den liggende?

– Når nedbøren er på sitt mest intense mandag morgen og ettermiddag tror jeg den vil bli det. Da blir det vanskelige kjøreforhold. Men på denne tiden av året blir snøen ikke liggende lenge i lavlandet. Nedbøren avtar utover ettermiddagen.

– Men den kommer?

Snø på Sørlandet

– Ja, over hele Sør- og Østlandet, med et mulig unntak for de ytterste fjæresteinene, kommer nedbøren som snø. Selv nede I Agder ser det ut til å bli snø ned til 2–300 meter over havet, sier Gislefoss.

– Er dette vinterens siste krampetrekning?

– Kanskje, men det tør jeg slett ikke love, sier Gislefoss.

HANS O. TORGERSEN

Snøværet som nå ventes, er så kraftig at Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel. Det gjelder for fylkene Telemark, Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus og Buskerud. Det vil bli til dels sludd og muligens regn ved kysten.

Her kan du følge utviklingen på værradaren til Meteorologisk institutt.

Lokalt kan det komme bortimot 20 millimeter nedbør, og i hovedstaden er det meldt temperaturer ned mot 0 grader og svak vind fra øst-nordøst natt til mandag. Utover dagen vil både temperaturen og vindstyrken øke. Samme værforhold går igjen i de andre fylkene på Østlandet som OBS-varselet gjelder for.

Samtidig meldes det om stor gressbrannfare i de samme delene av landet søndag, ettersom snøen har forsvunnet tidlig flere steder og det er svært tørt.