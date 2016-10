Politiet pågrep mistenkt i voldssak i Rogaland

– Mannen ble pågrepet like før klokka 12 i Sirevåg, nord for Hellvik, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt til NTB søndag.

Den pågrepne er en 49 år gammel mann som er siktet for dødelig vold mot sin egen bror i Hellvik i Eigersund lørdag kveld.

Da mannen ble pågrepet i et turområde i Sirevåg, hadde det gått over tolv timer siden tilfeldige forbipasserende hadde funnet den 52 år gamle broren hans med dødelige skader utenfor et bolighus i Hellvik i Eigersund.

Søndag gikk politiet til væpnet aksjon mot et boligfelt i Sirevåg, Politiet pågrep den mistenkte der.

– Politiet ber om at media og andre skal holde seg unna, sier operasjonsleder Brit Randulff.

Funnet blodig

Det var ved 23.30-tiden lørdag kveld at politiet fikk melding om en blodig og livløs person på Hellvik i Egersund. Politiet fant en livløs og blodig person. Det ble satt i gang gjenoppliving, men vedkommende ble erklært død ved ankomst til sykehuset.

Politiet melder på twitter at dette etterforskes foreløpig som grov kropsskade med døden til følge.

Vitner til voldsepisoden identidiserte gjerningsmannen for politiet.

– Vi har ikke snakket med noen som har vært direkte vitner til hendelsen, men har snakket med flere som hadde kontakt med avdøde og den antatte gjerningsmannen tidligere på kvelden. Ut fra disse forklaringene har vi et ganske godt bilde av hvem som står bak, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sør Vest politidistrikt (SVPD) til Stavanger Aftenblad.

Avventer obduksjon

Saken etterforskes foreløpig som grov kroppskade med døden til følge. Avdøde ble funnet med store ytre skader.

– Vi må avvente resultatet av obduksjon før vi vet den nøyaktige dødårsaken, sier Randulff.

