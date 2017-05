Politiet starter etterforskning etter avsløringer rundt offentlig eiendomsselskap

«Sør-Vest PD har besluttet saksinntak på FEE økonomiseksjonen med bakgrunn i omstendighetene som foreligger rundt den såkalte Dale-saken».

Det skriver politiet i en pressemelding tirsdag, ifølge Stavanger Aftenblad.

Avisen har i en rekke saker undersøkt hva som skjedde da ble brukt over 250 millioner kroner på en fylkeskommunal eiendom i Sandnes i Rogaland. Store summer gikk til konsulenter, reiser, overnatting på luksushotell og bar- og restaurantbesøk, uten at de ambisøse planene for eiendommen noensinne ble realisert.

Ifølge Stavanger Aftenblad hevder syv ulike virksomheter at sjefen for det tidligere eiendomsselskapet ville gi dem oppdrag i utbyggingen av det fylkeskommunale eiendommen mot gode priser på byggingen av sin egen bolig. Han har avvist disse anklagene, og bedt politiet etterforske saken.

Politiet ønsker ikke å gi ytterligere kommentar på nåværende tidspunkt. Det melder Sturle Smith, seksjonsleder FEE (Felles enhet for etterretning og etterforskning) – Økonomiseksjonen, Sør-Vest Politidistrikt.

– Beintøft

– Min klient har begjært seg etterforsket, jeg bisto han med dette allerede i forrige uke, sier advokat Inger Marie Sunde.

Sunde forteller at hennes klient enda ikke har vært i avhør hos politiet.

– Hvordan reagerer din klient på at politiet nå skal etterforske saken?

– Det er han selvsagt glad for. Han har selv bedt om dette. Nå blir saken fullstendig opplyst. Jeg har opplevd Aftenbladets dekning som en ren personforfølgelse, det er et ord jeg har brukt. Min klient opplever dette som beintøft, sier Inger Marie Sunde.

Vil møte politiet

Kontrollutvalget ved Rogaland fylkeskommune har tidligere åpnet for full granskning av Dale-saken. Leder av utvalget, Einar Endresen (Frp), sa til Aftenbladet i forrige uke at han også ønsker et møte med økonomiseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

– Bakgrunnen for at jeg har kontaktet politiet, er at Rogaland fylkeskommune vurderer å gå i gang med en egen gransking av Dale Eiendomsutvikling. Da er det viktig at ikke vi ødelegger for en eventuell politietterforskning. Derfor prøver vi å få til et møte med politiet for å finne ut hvordan vi skal forholde oss, uttalte Endresen.