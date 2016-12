Politiet stormet inn i leiligheten mens familien sov. Det var bare ett problem: De var på helt feil sted

Alle i familien i Oslo sover godt. Klokken er bare fem på morgenen. De aner fred og ingen fare denne nest siste lørdagen i oktober.

Plutselig blir de vekket. Noen banker hardt på døren. De roper de er politi.

Men før foreldrene rekker å få på klær og langt mindre åpne døren, blir den brutt opp av politiet som stormet inn i leiligheten ikke langt fra Oslo sentrum.

Innenfor møtte de en svært forskrekket familie som slettes ikke hadde gjort noe galt.

Politiet innrømmet umiddelbart på stedet at de hadde kommet inn i feil leilighet.

Tilbake sto en oppskaket familie med en ødelagt dør.

Beklager sterkt i brev til familien

Ikke overraskende ba familien om en forklaring. I et brev lurer de på hvordan politiet kunne gjøre en slik feil og ikke forsikre seg bedre om rett adresse før de brøt seg inn en tidlig morgen.

Ifølge politiet kom de til adressen for å ransake på bakgrunn av funn i en annen sak.

Saken startet ute på gaten og det var de involverte i denne saken som pekte en leilighet i bygården.

Det viste seg å være helt feil. Leiligheten de egentlig var ute etter, befant seg i samme oppgang, men det var altså ikke den de gikk inn i.

I et brev til familien, som klaget på hendelsen, legger Oslo politidistrikt seg langflate:

Navnet og adressen til klageren er sladdet i den offentlige versjonen av brevet.

Slår fast at «utfallet ble feil»

Vegard Grøtt/ Scanpix

Visepolitimester Sveinung Sponheim skriver at det i ettertid ikke er tvil om at politiet «i større grad burde vektlagt mulig usikkerhet i forhold til tidspunktet på døgnet og enten ventet, eller foretatt flere undersøkelser på forhånd».

Sett i ettertid kan mye tale for at politiet ikke burde tilnærmet seg oppdraget slik de gjorde, slår visepolitimester Sponheim fast.

Han slår fast at utfallet ble feil og at hendelsen, i tillegg til de praktiske og økonomiske konsekvensene, ble ekstra skremmende da det skjedde på et tidspunkt der alle sov, og beklager på nytt.

Politiet opplyser til Aftenposten at de selvsagt vil erstatte døren.

Ikke første gang

Det er ikke første gang i høst norsk politi går inn i feil hus. I Arendal tidligere i høst kom en beboer hjem til en overraskende rotete leilighet, ifølge NRK.

Fire tjenestemenn og en narkotikahund hadde gjennomført en husransakelse på jakt etter en ettersøkt, muligens bevæpnet person, fra Oslo.

Etter at ransakingen var ferdig oppdaget patruljen at de nok hadde ransaket feil leilighet.

Også i Bergen i 2013 stormet bevæpnet politiet feil hus midt på natten, ifølge Bergens Tidende.