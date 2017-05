Politiet varslet om fulle mindreårige på russebuss – foreldrene sa det var greit

Politiet kom først over de to 16 og 17 år gamle jentene fra Romerike på en russebuss i Drammen den 28. april, skriver Drammens Tidende.

Ifølge politiet hadde de to jentene drukket alkohol. De varslet foreldrene om at barna deres var beruset, som sa de syntes det var helt ok. Da de senere stoppet en russebuss ved Rundtom 1. mai, smatt de to samme jentene ut.

– Dette er mindreårige jenter som ikke er russ, og som ikke har noe med russen å gjøre. For meg er det vondt å forstå at foreldre sier ja til slikt. Da forstår de ikke hva som kan skje, sier operasjonsleder Marianne Mørch til avisen.