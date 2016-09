Politiet vil tvinge mistenkte til å låse opp mobiltelefon

– Smarttelefoner og elektroniske medier brukes i stadig større utstrekning til kriminalitet, og vi finner ofte bevis på disse mediene. Det er helt avgjørende i noen saker at vi får tilgang til informasjonen som ligger der, sier politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt til NRK.

I en kjennelse fra Høyesterett 30. august ble det besluttet at politiet ikke har lov til bruke makt for bruk av fingeravtrykk for å få tilgang til innhold i mobiltelefoner.

Nødvendig

I sommer pågrep politiet en mann i slutten av 20-årene og tvang ham til å åpne telefonen sin med fingeravtrykket.

Han er nå siktet for flere overgrep av jenter i 14-årsalderen og for oppbevaring av seksualiserte bilder av mindreårige.

– Hadde vi ikke fått åpnet telefonen hans, er det veldig sannsynlig at vi ikke hadde hatt en så stor sak, og at vi dermed ikke hadde klart å stoppe en serieovergripere, sier politiadvokat Cecilie Gulnes.

– Ut ifra hvordan Høyesterett har tolket denne bestemmelsen om kroppslig undersøkelse, har vi innhentet bevis på ulovlig måte, sier hun.

Bruke makt

Sør-Vest politidistrikt la i mars fram en begjæring for Jæren tingrett der det ble bedt om tillatelse til å bruke makt for å låse opp en 22 år gammel mans iPhone ved hjelp av hans egen finger.

Jæren tingrett ga politiet medhold i dette. Siktede anket imidlertid kjennelsen videre til Gulating lagmannsrett, der anken ble forkastet. Siktede anket deretter saken videre til Høyesterett og fikk medhold.

Ikke hjemmel

For å åpne telefonen må politiet ha en pinkode eller eierens fingeravtrykk.

Høyesterett kom enstemmig fram til at straffeprosesslovens paragraf 157 ikke gir politiet hjemmel til å bruke tvang for å bruke siktedes finger for å få tilgang til innholdet på mobiltelefonen.

Høyesterett har kommet til at det her dreier seg om noe annet enn en kroppslig undersøkelse.

– Etter ordlyden gir paragraf 157 med andre ord ikke hjemmel for det inngrep som er tema i saken, heter det i kjennelsen.