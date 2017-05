Politiets IT-sjef slutter i protest

I en epost til de ansatte skriver Erik Hasle ifølge Politiforum at han det siste året har opplevd at han faglig sett ikke lenger føler at arbeidet de utfører har tilstrekkelig forankring i direktoratet.

«En slik forankring og «sponsorship» mener jeg er helt nødvendig for den jobben jeg er satt til å gjøre. På bakgrunn av dette har jeg kommet fram til at det er mest riktig av meg å stille min plass til disposisjon, og jeg har derfor valgt å si opp min stilling som direktør for Politiets IKT tjenester», skriver Hasle.

Uenighet

Med innbeordrede fra distriktene, jobber rundt 500 mennesker i Politiets IKT-tjenester (PIT). Etter det Politiforum erfarer, har det en tid vært uenighet mellom ledelsen i PIT og direktoratet.

Hasle skriver at han vil fortsette i stillingen fram til en erstatter er på plass, og at det trolig vil skje på kort sikt i form av at noen vil fungere i hans rolle.

– Jeg er overrasket og lei meg for at Erik Hasle slutter. Jeg skulle gjerne hatt ham med videre. Han har gjort en kjempejobb sammen med de ansatte på IKT-tjenesten med å utvikle det tidligere Politiets data og materielltjenester (PDMT) fra oppsplittingen av PDMT til der PIT er i dag, sier avdelingsdirektør Cato Rindal i PIT til NTB.

Rindal sier at det er faglig uenighet om arbeidet samt om prosessen videre som er årsaken til at Hasle har valgt å trekke seg.

Politiet har et stort digitalt utviklingsbehov, og dette krever en grundig vurdering av hvordan politiet langsiktig finansierer og organiserer sin IKT-utvikling, drift og forvaltning.

Gamle systemer

I fjor ble det for alvor kjent at det er omfattende problemer med politiets datasystemer. Politidirektoratet erkjente at problemene forsinker etterforskningen av saker og kan bli langvarige.

Datasystemet BL (Basis Løsning) ble lansert i politiet i 1996. Brukergrensesnittet og funksjonaliteten er stort sett den samme i dag som den gang. Sammen med datasystemet PO (Politioperativt styringssystem) er det den viktigste basen for politiets arbeid.

Det skal ikke eksistere noen reserveløsning for systemet. Det eneste alternativet er å lagre word-dokumenter lokalt, for så å legge det inn i BL i ettertid.

– Vi har ikke planer om å skifte ut BL-systemet nå, men på sikt vil alle systemer i politiet bli modernisert. Samtidig er det noen eldre teknologiske løsninger i BL som vi ønsker å fase ut, sa fungerende avdelingsdirektør Wilfred Østgulen i Politidirektoratet til NTB i fjor høst.