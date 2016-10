Politiets beredskapssenter til Ski

Dermed ble Taraldrud valgt til fordel for den tidligere søppelfyllingen Grønmo i Oslo. Alnabru ble i fjor skrotet som beredskapssenter på grunn av plassmangel og utfordringer med kvikkleire.

Forprosjektering av Grønmo og Taraldrud startet i juni i år, opplyste Anundsen til NTB i sommer

Regjeringen har fått kritikk fordi det har tatt lang tid før stedsvalget for beredskapsentret ble klart.

Justisministeren sa i et intervju med Aftenposten i juni i år at forsinkelsen langt på vei sklydes den rødgrønne regjeringen, som hen beskyldte for å ha omlet med saken.

Rikrevisjonenn slo nylig alarm om svikt i Regjeringens beredskapsarbeid

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix



Ap Hadia Tajik kontret med å beskylde Anundsen for ikke å ha gjort noe med saken i de snart tre årene han hade vært justisminister.