Politiets håndtering av dobbeldrapet i Kirkenes sendes til Spesialenheten

Spesialenheten for politisaker skal se på håndteringen og kontakten med Pimsiri Songngam (37), som ble funnet drept i Kirkenes.

I tillegg til hun ble hennes 12 år gamle sønn Petchngam Songngam drept natt til mandag.

Det er 37-åringens ektemann og 12-åringens stefar som er siktet for drapene.

Han ligger på Ullevål sykehus i Oslo med alvorlige skuddskader. Politiet tror han forsøkte å begå selvmord etter å ha drept kona og stesønnen.

– Ut fra situasjonen og de spørsmålene som er reist rundt politiets kontakt med 37-åringen i forkant av drapet, har jeg funnet at det riktig å sende saken over til Spesialenheten for politisaker, på eget initiativ. Det er nødvendig å få belyst om politiet har håndtert situasjonen på en riktig måte, og om vi har gjort nok for å forstå situasjonen i vår kontakt med kvinnen, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Der gir hun uttrykk for at politidistriktet de siste årene har jobbet med hvordan de skal møte folk, og at de samtidig har økt oppmerksomheten rundt vold generelt og spesielt i nære relasjoner.

– I denne situasjonen er det viktig både for politiet og samfunnet å få en uavhengig vurdering fra Spesialenheten i forhold til politiets håndtering av møtet med 37-åringen, uttaler Hætta i pressemeldingen.

