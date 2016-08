Politiets håndtering av drapsofferet i Kirkenes sendes til Spesialenheten

Spesialenheten for politisaker skal se på politiets håndtering av kontakten de hadde med Pimsiri Songngam (37) uken før hun ble drept i Kirkenes.

Også hennes 12 år gamle sønn Petchngam Songngam drept natt til mandag.

Det er 37-åringens ektemann, 12-åringens stefar, som er siktet for drapene.

Han ligger på Ullevål sykehus i Oslo med alvorlige skuddskader. Politiet tror han forsøkte å begå selvmord etter å ha drept kona og stesønnen.

Tilstanden til den mistenkte er slik at hverken politiet eller hans forsvarer har kunnet snakke med ham.

Oppsøkte politiet før drapet

Bakgrunnen for at politiet nå ber Spesialenheten se på saken, er at Songngam var i kontakt med politiet to ganger i dagene før drapet.

– Vi sender saken til Spesialenheten først og fremst fordi det reieses spørsmål i media om politiets håndtering av den første kontakten vi hadde med henne. Det er et viktig for oss å få vurdert om vi håndterte saken riktig, sier politimester Hætta til Aftenposten.

– Familievoldssaker er fryktelig vanskelige å avdekke. Vi har hatt prosjekt på dette i flere år og det har vært mye fokus på det. Når det verst tenkelige skjer, er det viktig at vi går i oss selv og får andre til å se på saken.

– Hvor mange ganger var politiet i kontakt med kvinnen før drapet?

– Vi var i kontakt med henne to ganger. Første gang var på onsdag da hun ikke fant nøkkelen til leiligheten og ønsket hjelp av politiet. Mens vi var der, fant hun nøkkelen. I den forbindelse foretok vi en velferdssjekk.

– Vi brukte litt tid på henne og var faktisk inne i leiligheten for å se om det var forhold der som kunne tilsi at hun led overlast på noen måte. Det var bare henne og sønnen som var hjemme.

- Hun sa ikke noe da om at hun var utsatt for vold eller trusler?

Nei, ikke som kunne tilsi at vi skulle iverksette tiltak.

Ifølge politiet skal hun ha opplyst at hun skulle flytte på krisesenter og at hun ble utsatt for psykisk vold fra ektemannen.

At hun skulle flytte på krisesenter ble klart samme dag, rett før møtet hos politiet, da hun oppsøkte krisesenteret i kommunen.

