Politikere, jurist og førskolelærer blant de siktede i en av norgeshistoriens største overgrepssaker

Søndag ettermiddag kalte bergenspolitiet inn til pressekonferanse om en større etterforskning av overgrep mot barn.

Saken har sitt opphav i en etterforskning som internt i Vest politidistrikt har fått kodenavnet «Dark Room», basert på en større FBI-aksjon mot nettstedet Playpen (engelsk for lekegrind). De involverte skal ha brukt det såkalte mørke nettet til å kommunisere og dele overgrepsmateriale.

Skal ha planlagt overgrep på ufødt barn

I tilknytning til denne saken ble blant andre to bergensmenn i 30-årene pågrepet i Bergen i desember, siktet for å ha deltatt aktiv på Playpen, skriver BT.

En av de to ventet barn med sin samboer da han ble tatt. Politiet sa på søndagens pressekonferanse at de mener å ha avdekket at nettverket planla overgrep mot et barn som ennå ikke var født.

Til nå har det blant annet kommet ut at minst 51 personer skal være siktet eller under mistanke i forbindelse med opprullingen av «Dark Room»-saken, og at det dreier seg blant annet om nedlasting og spredning av bildemateriale som inneholder overgrep mot barn.

Etter hva BT erfarer, skal også noen av de siktede i det store overgrepskomplekset være mistenkt i tilknytning til såkalt livestreaming av overgrep mot barn.

Fakta: Dette er saken Politiet har siden september 2015 jobbet med et større sakskompleks som etter hvert har fått navnet "Op. Dark Room". Siden januar har 25 mennesker jobbet med saken.

Til sammen er 51 personer i Norge identifisert som følge av etterforskningen. som omhandler seksuelle overgrep der kontakten skjer på det såkalte mørke nettet. 20 personer er pågrepet i Vest politidistrikt. Av dem er to allerede dømt, mens en sak venter på dom. To saker er henlagt, mens de øvrige 15 fortsatt er under etterforskning.

31 navn er videresendt til andre politidistrikt. I minst ett av disse tilfellene har en gjerningsperson innrømmet å ha begått seksuelle ovegrep mot eget barn.

Politiet har identifisert 20 fornærmede - altså ofre for seksuelle overgrep - bare i Vest politidistrikt. Kun en av sakene handler om overgrep begått i utlandet, de andre er fra Norge.

Politiet gjorde fredag en viktig arrestasjon i saken, og kan derfor gå ut med mer informasjon nå.

NRK: - To politikere blandet inn

Store ressurser er brukt på saken, blant annet får BT opplyst at det har vært omfattende spaning med politifolk fra etterretningsavsnittet.

Tidligere har det kommet frem hvordan politiet unnlot å etterforske grov narkotikakriminalitet i flere år i Bergen, noe som har blitt forklart med behovet for å prioritere andre saker.

De involverte tilhøreren en rekke ulike yrkesgrupper. Blant annet er det snakk om en jurist, en førskolelærer, ingeniører og studenter. Ifølge NRK er også to politikere blandet inn i saken.

Av habilitetshensyn er det Sørvest politidistrikt som etterforsker saken mot den siktede politimannen i Vest politidistrikt. Bergensadvokat Erik Mjell er blitt spurt om å bistå politimannen.

Anklagene mot politimannen skal være av begrenset omfang sammenlignet med alvoret i flere av de andre sakene, får BT opplyst. Det skal foreløpig heller ikke være mistanke om at politimannen har delt bilder med andre.

Ikke alt gjennomgått

Det har blitt ransaket hos politimannen, men alt beslaget skal ikke være ferdig gjennomgått. Etter hva BT forstår skal politimannen i nær fremtid forklare seg i avhør.

At han ikke har blitt fengslet, skal henge sammen med at beslag er sikret og at innholdet i beslaget ikke har gitt grunnlag for å varetektsfengsle.

Politiadvokat Stian Eskeland, påtaleansvarlig for Sørvest politidistrikts etterforskning av politimannen, sier dette.

– Jeg kan ikke kommentere saken så mye nå, utover å bekrefte at en politimann i Vest politidistrikt er siktet i forbindelse med overgrepsetterforskningen i Vest politidistrikt, sier Eskeland.