Politikollega: - Jensen er ikke i stand til å skille mellom venn og informant

– Hvorfor gjorde du det? Hvorfor blåser du navnet på en informant helt uoppfordret? Ingen hadde spurt deg om dette, ville advokat John Chr. Elden vite etterpå.

Vitnet hadde uoppfordret tatt opp dette som et eksempel på hvorfor han var kritisk til måten Jensen forholdt seg til informanter på.

– Jensen er ikke i stand til å skille mellom venn og informant, sa han.

Informantbehandler

Den pensjonerte politimannen har vært ansatt i Oslo politidistrikt siden 1980, og har vært i samme avdeling som Eirik Jensen.

I likhet med Jensen har politimannen hatt informantbehandling som arbeidsoppgave. Han var hovedveileder for informantbehandlerne, og profesjonelt trent i å forholde seg til kriminelle som samarbeider med politiet.

– Pinlig

– Vi syntes det var pinlig å jobbe med informantbehandling på en formell måte og samtidig ha en sjef som driter i alle regler, sa vitnet.

– Jeg forstår at du ikke er overvettes begeistret for Eirik Jensen, sa advokat Arild Holden, som også er forsvarer for Jensen.

– Jeg har sagt at han er dyktig til sin måte å drive kriminalitetsbekjempelse på, men livet er noe annet, sa vitnet.

Fryktet lekkasjer om narkobeslag

Da hadde han allerede vært gjennom en drøy time med utspørring fra aktoratets side. Han forklarte seg blant annet om etterforskningen etter et narkobeslag da Jensen skal ha spurt ham om hvordan hasjen så ut og hvordan den var pakket inn.

Vitnet hadde nektet å svare på noe av det Jensen spurte om fordi han mente det var stor fare for at det kunne komme ut at politiet jaktet på bakmennene.

Berit Roald / NTB Scanpix

– Uavhengig om det var Jensen eller om det hadde vært noen andre, så var det helt uaktuelt å svare på det, sa vitnet.

– Jensen skryter

Den pensjonerte politimannen fortalte at han hadde lest litt i boken til Eirik Jensen og opplevde at Jensen skryter.

– Han hausser opp sin posisjon som den store informantbehandleren i Oslo. Mannen som har løst alle store saker. Faktum er at han ikke rekker de fleste informantbehandlerne opp til knærne engang. Han er ikke på topp 30, ikke engang topp 50 i de største sakene, sa vitnet.

– Sånn er livet

Retten brukte halve dagen på dette vitnet. Gjennomgående forklarte han seg kritisk om Jensen. Han sa at det ikke var vanlig å bruke såkalt blomsterspråk med informanter, slik det var mye av i tekstmeldingene mellom Jensen og Cappelen. Blomsterspråk er noe som kriminelle bruker, mente vitnet.

Da dommer Kim Heger hevet retten for å ta en pause, snudde vitnet seg og smilte til to menn som satt på tilhørerbenken. De smilte tilbake. Jensen hadde reist seg og skulle gå forbi vitnet for å gå ut av salen da hans tidligere politikollega i vitneboksen så på Jensen og sa:

– Sånn er livet.

I pausen var det god stemning mellom politimennene på gangen utenfor rettssalen.

«Tiltalte Jensen»

Vitnet begynte som hovedveileder for informantbehandlerne i 2005. Da oppdaget han at Jensen ikke hadde skrevet en eneste logg.

– Jeg kan ikke fatte og begripe at Jensen ikke har hatt tid til å skrive en eneste aktivitetslogg frem til han ble pågrepet, sa han.

Nesten hver eneste gang vitnet omtalte Eirik Jensen, var det som «tiltalte Jensen». Elden ville vite hvorfor han gjorde det.

– Han er tiltalt, jeg er vitne. Jeg har vært mye i retten, det er for å plassere rollene, sa den pensjonerte politimannen.

Høy temperatur

– Du sa klokken 12.34 at Jensen har barn med en navngitt informant. Du har attpåtil undersøkt informantlistene. Hvorfor gjør du det?

– Du får anmelde meg, da.

– Men hvorfor? Du fikk jo ikke spørsmål om det?

– Det er jo ikke noe farlig for ham. Jeg står for det.

Håkon Mosvold Larsen, / NTB scanpix

Bekymringsmelding

Dommer Kim Heger ville vite hva vitnet hadde fortalt Jensens tidligere sjefer, Iver Stensrud og Einar Aas om, som han hadde vært bekymret for.

– Vi var bekymret for hans nære relasjon til kriminelle. Han har vært utsatt for trusler, men opererer alene. I vår tid foregår dette på en annen måte.

– Spurte du senere hvordan det gikk med din bekymringsmelding?

– Nei, egentlig ikke. Jeg la meg ikke borti det. Han ble jo omplassert.