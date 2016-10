Politimann og mistenkt påkjørt i Trondheim

Hendelsen skjedde i Holtermannsveien i Trondheim like etter midnatt natt til torsdag.

– En politipatrulje stoppet to personer som var ute og gikk. En av dem stakk av og sprang ut i veien med en politimann i hælene. De ble begge truffet av en drosje og gikk over ende, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til NTB. De to mennene var begge ved bevissthet etter hendelsen, som etterforskes som en trafikkulykke.

– Ingen av dem ble livstruende skadd. Politimannen har fått bruddskader. Vi kjenner ikke tilstanden til den andre mannen, sier Kimo.

Politiet har avhørt drosjesjåføren og tatt en rutinemessig promilleprøve som viste at han ikke hadde promille.

– Så langt er det ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart gjennom påkjørselen, sier Kimo. Han understreker imidlertid at det er for tidlig å konkludere i saken. Ifølge politiet er fartsgrensen 50 kilometer i timen på stedet hvor ulykken skjedde. Mannen politiet ville pågripe, var mistenkt for narkotikabesittelse.

Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet om saken.