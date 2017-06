Politimannen som fant Egil Tostrup Bråten livløs: – Jeg prøvde å få kontakt med ham

Politibetjent Fredrickson og to kolleger kjørte patrulje i Oslo sentrum denne natten.

Da de tilfeldig kjørte gjennom Nordahl Bruns gate så de plutselig en person liggende på fortauet. Fredrickson gikk ut av bilen.

– Han var blek i ansiktet

– Han var ung og pent kledt. Jeg klappet ham i ansiktet og prøvde å få kontakt med ham. Han var blek i ansiktet. Jeg lette etter puls og pust, men fant ingen, forklarte Fredrickson i Oslo tingrett onsdag.

Han tilkalte straks ambulanse. Sammen med en kollega begynte han med lunge- og hjerteredning, inntil ambulansen kom til og tok Egil Tostrup Bråten med til Ullevål sykehus.

Deretter begynte de tre politifolkene å sperre av åstedet og lete etter spor, inntil de fikk støtte fra kriminalteknikere. Et stykke opp i gaten fant politifolkene sliren, som senere skulle vise seg å løse saken, etter at ekspertene i 2013 fant DNA-spor.

DNA-sporet førte frem til den 33 år gamle mannen, som nå sitter tiltalt for drap for å lette en annen forbrytelse; et lovbrudd som har en strafferamme på 21 års fengsel.

Erkjenner uaktsomt drap

Mannen nekter straffskyld, men erkjenner uaktsomt drap. Ifølge sin egen forklaring «fektet» han med to kniver mot Egil Tostrup Bråten, og traff ham dermed med et knivstikk i brystet.

Stikket gikk inn i hjertet

Overlege Per Hoff Olsen gjennomførte obduksjonen på den drepte 23-åringen.

– Dødsårsaken var indre forblødning fra stikkskade i brystet. Stikkskaden gikk inn i hjertet og hovedpulsåren og var 6,5 cm lang, forklarte Hoff Olsen.

Han viste bilder fra obduksjonen og viste stikket i brystet og tre skader etter stikk med skrutrekker; to på venstre side av hodet, og ett i nakken.

Moren om sjokket og savnet

Solveig Tostrup Bråten, avdødes mor, tegnet et sterkt og gripende bilde av sønnen og hvordan sjokket, sorgen, usikkerheten og savnet har preget familien i alle år etterpå.

-Siste gang jeg snakket med Egil var i telefonen fredagen en ukes tid før. «Jeg er så glad i deg Egil» sa jeg. «Jeg vet det mamma, jeg er glad i deg også.» Det er jeg veldig glad for at jeg fikk sagt til ham, jeg visste ikke at han skulle bli stukket ned og dø en uke etterpå, forklarte moren.

Tapet av sønnen en enorm påkjenning

Hun beskrev hvordan tapet av sønnen var en enorm påkjenning både psykisk og fysisk både for henne, og for datteren og ektemannen.

Hun beskrev sønnen som ansvarsbevisst, pliktoppfyllende, engasjert, med sterk rettferdighetssans og med et godt og smittende humør. -

– Han vil bli husket som en veldig hyggelig og sympatisk ung gutt, avsluttet moren.

Øyenvitne: – Synes det var litt skummelt

En drosjesjåfør som nettopp hadde satt av en passasjer på St. Olavs plass var et av de få øyenvitnene politiet fikk opplysninger fra denne natten 18. november i 2002.

– Jeg la merke til to personer, en mye høyere enn den andre. Og de fulgte etter en annen høy person. De gikk 15 meter bak ham, jeg synes det var litt skummelt og kjørte etter dem, forklarte drosjesjåføren som vitne.

Han la merke til at de tre stoppet ved et portrom i Nordahl Bruns gate og stod og snakket sammen.

– Det var ikke noe spesielt. De tre så meg og ingen viste noen tegn til at de trengte hjelp. Derfor kjørte jeg fra stedet, forklarte vitnet.

Han kjørte likevel ikke langt vekk før han tok en u-sving og kjørte tilbake i Nordahl Bruns gate.

- Men da så jeg ingen av dem, forklarte han.

Venn: – Han ville forsvare seg uansett

En barndomsvenn av Egil Tostrup Bråten forklarte at de denne kvelden hadde vært på Eldorado kino og deretter spist pizza.

– Han vær ærlig, rettferdig og sterk, både psykisk og fysisk. Han takket meg for en hyggelig kveld da han gikk, forklarte vennen.

Han sa også at de to vennene en eller to uker før drapet hadde diskutert hva de burde gjøre hvis de ble forsøkt ranet.

– Jeg mente det riktige ville være å gi fra seg lommeboka. Han var uenig, han ville forsvare seg uansett. Jeg ble sur på ham for det, men vi ble enige om å være uenige. Hvis han kom i en situasjon hvor han følte seg truet, ville han slå. Og uten stikkvåpen i bildet ville han ha vunnet, han var sterk og ville forsvare seg, sa vennen.

