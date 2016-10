Politimester renvasket av Riksadvokaten i Monika-saken

Først ble drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja henlagt som selvmord. Og da politibetjent Robin Schaefer varslet, ble han ikke trodd. Monika-saken er blitt omtalt som den største skandalen i norsk politi i moderne tid.

Gudmundsen og resten av ledelsen i politiet i Bergen, ble levnet liten ære da advokatfirmaet Wiersholm gransket politiskandalen på Vestlandet.

Gudmundsens advokat, John Christian Elden, sier til Dagbladet at det er gledelig at Riksadvokaten slår fast at politimester Geir Gudmundsen ikke kan klandres for noe i Schaefer-saken.

– Samtidig blir rapporten fra Wiersholm, hvor det blir påstått at Gudmundsen involverte seg i å få Schaefer til å tie, tilbakevist. Denne saken har vært en stor belastning for Geir Gudmundsen og hans familie, sier advokat John Christian Elden.

Gudmundsen trakk seg som politimester sommeren 2015 etter Wiersholm-rapporten. Han har nå fått en toppstilling i Interpol – den internasjonale politiorganisasjonen i Lyon i Frankrike.