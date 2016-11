Posten får kutte A-post – 550 må gå

Men stortingsflertallet sier nei til å redusere postombæringen ytterligere.

Det er klart etter at transportkomiteen i på Stortinget la fram sin innstilling tirsdag. Ifølge VG vil 550 miste jobben i Trondheim, Molde, Stavanger, Bergen, Evenes og Stokke når de ni brevsorteringsterminalene skal sentraliseres til tre.

Posten ut fem dager i uken

Det formelle vedtaket skal fattes i Stortinget 29. november og innebærer at brevsorteringen sentraliseres til Østlandsterminalen på Lørenskog, Bodø og Tromsø.

I dag har Posten krav på seg til å levere post hjem til alle fem dager i uka. Komitéflertallet satte stopp for regjeringens forslag om å unnta 10 prosent av befolkningen fra kravet om å levere post fem dager i uka.

– Jeg er glad for at vi har fått med oss KrF og Venstre i å sikre at posten fortsatt skal deles ut fem dager i uka til alle, sier saksordfører Kjell Idar Juvik (Ap) i transport- og kommunikasjonskomiteen.(©NTB)