Professor ved UiO: Det hender vi får inn pasienter med totalhavari i tennene

Professor Pål Barkvoll ved Universitetet i Oslo mener mange utenlandske klinikker gjør en bra jobb.

Likevel hender det han og kollegene ved Det odontologiske fakultet fra tid til annen at de får inn pasienter med det han kaller «totalhavari» i tennene etter behandling i Øst-Europa eller land utenfor Europa.

– Vi yter selvsagt alltid øyeblikkelig hjelp. Imidlertid kan både vi og privatpraktiserende tannleger stå maktesløse overfor pasienter som har fått operert inn implantater – titanskruer i kjeven – av en type vi ikke kjenner eller bruker her i landet, sier han.

Da har de ikke riktig verktøy til å hjelpe pasienten, og kan gjøre vondt verre.

Ville ikke anbefalt bestemoren sin å dra

Barkvoll forteller at de ved Det odontologiske fakultet ser at det kan oppstå infeksjon rundt implantatene pasienter har fått satt inn i utlandet, og at det kan bli problemer med kroner og broer.

Kaja Haugen Leijon

Dekanen ville ikke anbefalt bestemoren sin å dra utenlands for tannbehandling:

– Til det er oppfølgingen for problematisk.

Kan være smittet av resistente bakterier

– Det er også et dilemma at vi i neste runde påtar oss et ansvar for behandling som er utført et annet sted hvis vi går inn og retter opp feil, sier professoren.

– Da er det bedre at vi råder pasienten til å reise tilbake til landet der behandlingen er utført.

Pål Barkvoll er imidlertid aller mest bekymret for om pasientene er smittet av resistente bakterier i utlandet som de kan ha med seg tilbake til norske tannklinikker.

– På vår kirurgiske avdeling er det obligatorisk å teste utenlands-behandlede pasienter for slike mikrober før de får behandling.