Profetens Ummah-talsmann sendt ut av Norge

Ifølge TV 2 ble Adnan Shaluni pågrepet av tjenestemenn fra Oslo politidistrikt og deretter uttransportert av Politiets utlendingsenhet for noen få dager siden.

– Politiets sikkerhetstjeneste er kjent med at den svenske borgeren er utvist og nå skal være uttransportert fra Norge, sier informasjonsrådgiver Martin Bernsen i PST.

Bekymring

Shaluni har ifølge TV 2s opplysninger vært en bekymring for PST helt siden han sto fram som en lederskikkelse og talsmann for Profetens Ummah da Ubaydullah Hussain ble siktet for terrorrekruttering i fjor.

Advokat John Christian Elden, som forsvarer både Hussain og Shaluni, sier de jobber med å få opphevet utvisningsvedtaket.

– Min klient tar ut stevning mot Justisdepartementet for å få kjent vedtaket ugyldig, sier Elden til kanalen.

Svensk statsborger

TV 2 avslørte for et par måneder siden 28-åringens egentlige navn, etter at han i lang tid hadde skjult sin egentlige identitet under kallenavnet Abu Arijon. Shaluni ble født i Kosovo, er svensk statsborger og innvandret til Norge 1. januar 2009.

Ubaydullah Hussain og en medtiltalt 19-åring møter for øvrig i Oslo tingrett torsdag når rettssaken om rekruttering av fremmedkrigere til IS i Syria starter