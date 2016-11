Psykolog: Pedofile legitimerer egne lyster når de er flere sammen

– Vi vet at mennesker ser ut til å hviske ut sine egne grenser når de er i grupper med likesinnede. Selv det å forgripe seg på et barn kan få en slags legitimitet når man ser at andre gjør det, sier psykolog Pål Grøndahl.

Søndag ettermiddag kom nyheten om at bergenspolitiet har avdekket et omfattende pedofilt nettverk som involverer 51 personer. Saken omtales av politiet som en av de største noensinne.

Grøndahl er ikke overrasket over at politiet nå har avdekket en større pedofiliring med menn.

Stort omfang

– Jeg tenkte hvor mange saker er det egentlig der ute, hvor mange går rundt med disse seksuelle lystene. Det er vanskelig å forstå hvorfor det er så stort omfang med menn og kvinner som tenner på barn, sier han.

Luller seg inn i egen verden

Grøndahl sier mennesker kan rasjonalisere en atferd som er ille, og miste motforestillingene når andre rundt dem gjør det samme. Han sier det er lett å lulle seg inn i en egen verden, og karakteriserer det som at noen befinner seg i en boble preget av feilaktige forestillinger.

Politiet omtaler de involverte som tilsynelatende vanlige mennesker. Psykologen antar at flere av de mistenkte som nå er arrestert er i sjokk.

– De har kanskje tenkt at det de gjør ikke er så farlig, og forsikret hverandre om det. At barnet ikke tar skade. Når de nå plutselig er fengslet forstår nok flere av dem at det de har gjort ikke er greit.

– Hvordan er det mulig å si til seg selv at det ikke er skadelig å misbruke et barn seksuelt?

– Jeg er kommet til at det ikke er alt vi kan forstå her i verden. Dette er så grensesprengende, så mørkt og uempatisk at det ikke fullt ut kan forstås. Men vi må likevel skaffe oss innsikt slik at vi kan stoppe så mye som mulig og forebygge dette som fenomen.

– Ikke alle er skruppelløse

Grøndahl tror ikke nødvendigvis det er slik at alle som deltar i slike handlinger er skruppelløse og mangler empati. Han tror enkelte har vært i randsonen, og søkt seg frem til et nettverk.

– Så skrur de seg inn og mister motforestillingene. Noen har chattet, og delt bilder. Det er sannsynligvis kun et fåtall av de mistenkte som tilhører en kjernegruppe som karakteriseres som skruppelløse.

– Tror du det er mulig å forhindre slike grupper?

– Jeg tror dessverre det er vanskelig. Kreativiteten har ingen grenser.

– Hva gjør tilgangen til bilder der barn mishandles seksuelt med dem som har denne tilbøyeligheten?

– Det kan medføre at noen tenker at dette er en bekreftelse at egen tilbøyelighet ikke er farlig. De søker som folk flest ikke motforestillinger, snarere bekreftelse.

– De arresterte er menn mellom 20 og 50. Hvorfor akkurat denne gruppen?

– Det er vanskelig å svare på. Men dette er menn i en alder hvor de er seksuelt aktive.

– Hvorfor ingen kvinner?

– Vi vet at også kvinner begår seksuelle overgrep. Men det skjer mer i det skjulte, og er derfor vanskeligere å oppdage.