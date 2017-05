Rådmann anmelder kommuneansatt for korrupsjon

– Det er nødvendig med en politietterforskning, skriver rådmann Astrid Eidsvik i en pressemelding fredag.

Politianmeldelsen kommer etter en sak som startet med at kommunerevisjonen tidligere i vår påpekte dårlig økonomistyring ved avfallsanlegget Bingsa Næring utenfor Ålesund.

Det ble blant annet reagert på at enkelte medarbeidere hadde hatt over 700 overtidstimer i 2016. Revisjonen påpekte også at en entreprenør hadde fått oppdrag for over 24 millioner kroner uten at det ble lagt ut på anbud.

Heiko Junge / Scanpix

Kommunen beklaget dette, men saken var langt fra ute av verden. De siste ukene har stadig flere forhold rundt driften av avfallsanlegget blitt kjent, gjennom en serie artikler i Sunnmørsposten.

– Jeg skulle helst ha sett at denne saken ikke hadde fått utviklet seg til en så stor sak, men jeg er glad for at forholdene er kommet på bordet slik at vi kan få på plass tiltak som gjør at det ikke skjer igjen, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) til Aftenposten.

Utførte arbeid på tomt

Det er teamlederens forhold til et entreprenørselskap som er det konkrete forholdet som har utløst politianmeldelsen. Rådmannen ber politiet vurdere om det som er skjedd er i strid med straffelovens paragraf 387, som omhandler korrupsjon.

Teamlederen for avfallsanlegget skal ha fått et entreprenørselskap til å utføre arbeid på hans private tomt, samtidig som det samme selskapet har fått store oppdrag ved anlegget, uten at disse er blitt lyst ut.

– Det er nødvendig å få avklart hvorvidt det har skjedd straffbare forhold knyttet til at entreprenøren har utført arbeid på Bingsa uten skriftlig avtale, og at samme entreprenør har utført arbeid hos teamlederen privat, skriver rådmannen i fredagens pressemelding.

Ålesund kommune

Enig i at politiet ser på saken

Ifølge rådmannen er teamlederen innforstått og enig i at saken blir politianmeldt for å få gjort denne vurderingen. Inntil videre er vedkommende tatt ut av sin stilling.

– Det er riktig, men ut over det har jeg ingen kommentar, sier mannens advokat, Sverre Aarsæther.

Ordfører Eva Vinje Aurdal ønsker å understreke at det ikke er fastslått at det er skjedd noe ulovlig. Hun beskriver forholdene som en arvesynd som har fått pågått i altfor lang tid.

– Nå statuerer vi et eksempel med politianmeldelsen, sier hun.