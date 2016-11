Rapport: Bergenspolitiet dropper narkotikasaker

Ifølge VG har en av nestorene ved etterretnings- og spaningsavsnittet (ESA) i Bergen levert en varsler-rapport om at polititjenestemenn har stående ordrer om at å ikke gripe inn mot grov narkotikakriminalitet.

– Mannskaper blir pålagt ikke å gripe inn mot personer som mistenkes for grove narkotikaforbrytelser, og å avdekke disse personenes narkotikalangere, heter det i rapporten.

Unnlatelsen betegnes som mulig brudd på straffeprosess- og politiloven.

– Det er ikke snakk om prioriteringer. Dette er snakk om tjenesteunnlatelser. Grunnen til at tjenestemenn er redd for å ta tak i kriminalitet, er at man frykter å få kjeft eller irettesettelse, skriver politimannen som står bak rapporten.

Pålegges å droppe narkoetterforskning

Han har 13 kolleger i ryggen og har videresendt uttalelser fra disse i et brev til justisminister Anders Anundsen (Frp) i juli.

Varsleren kritiserer der politiledelsen i Bergen for å pålegge tjenestemenn å ikke gripe inn mot personer som mistenkes for grove narkotikaforbrytelser.

Rapporten hevder også at polititjenestemenn som ønsker å følge opp saker og sette i gang større etterforskninger, blir møtt med kritikk og påstander om illojalitet fra ledelsen.

Tips og etterretningsinformasjon om kriminalitet og våpenbesittelse i narkotikamiljøet blir ikke fulgt opp, mener varslerne.

Slutt på narkosaker

Deres beskrivelse underbygges av krimstatistikken, som viser en markant nedgang antall registrerte narkotikasaker i Hordaland de siste årene.

Det foretas narkotikabeslag, men få spanere og etterforskere jobber med feltet. I 2015 skal etterretnings- og spaningsavsnittet i politidistriktet kun ha jobbet frem tre narkotikasaker.

I år har avsnittet ikke initiert og fullført etterforskning i en eneste narkotikasak, skriver VG.

Visepolitimester Olav Valland sier det er snakk om en bevisst prioritering.

– Det som er tilfelle, er at vi i de siste par årene nok har hatt mindre kapasitet til disse spesielle narkotikanettverkene enn vi hadde tidligere.