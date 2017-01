Rapport: Politiet pynter på tall

22,1 prosent av 2.200 spurte politiansatte svarer at de har oppgitt bedre tall enn det var grunnlag for, skriver VG.

12,2 prosent svarte at de hadde oppgitt for gode tall én til fem ganger, 5,4 prosent hadde trikset minst seks ganger og 4,5 prosent hadde trikset helt systematisk, opplyser forskningsleder Christin Thea Wathne ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Spørreundersøkelsen for Wathnes doktorgradsavhandling ble gjennomført i 2013.

Vil ha penere statistikk

Forskningslederens forklaring er at det er politiets målstyring som fører til praksisen med pynting av tall, for å få statistikk til å se penere ut.

– Dette skjer for eksempel ved at man trikser med antall alkometertester eller fører opp flere kontrollerte biler enn det antallet som faktisk er blitt kontrollert, sier hun.

– Ødeleggende og hemmende

Jan Tomas Espedal

Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund reagerer på tallene.

– Hele hensikten med slike målstyringssystem er jo at man skal få avdekket hvordan situasjonen er og finne forbedringspotensial, for så å kunne se ressursbruk opp mot hverandre. Når man driver slik som dette, kan det virke som at man får til mer enn man faktisk får til. Det er ødeleggende og hemmende i stedet for fremmende, sier Bolstad.