Rapportutkast: Holdt store uenigheter om kontrollen med statens olje- og gassalg skjult for offentligheten

Det er Statoil som har fått oppdraget med å selge denne oljen og gassen. Salget reguleres gjennom den såkalte avsetningsinstruksen, der oppdraget er klart: å sørge for størst mulig inntekter til staten.

Selskapet Petoro skal kontrollere at Statoil følger denne instruksen. Gjennom sitt direkte eierskap i feltene solgte staten olje og gass for nesten 110 milliarder kroner bare i fjor. Siden 2001 har Petoro sørget for en kontantstrøm på hele 1700 milliarder kroner til den norske stat.

Men gjennom flere år har Petoro og Statoil vært uenige om sistnevnte følger instruksene selskapet har fått. Petoro har varslet Olje- og energidepartementet om at de ikke får kontrollert om Statoil selger fellesskapets verdier til høyest mulig pris.

Riksrevisjonen: Sterkt kritikkverdig

Det går frem av en rekke interne dokumenter mellom Olje- og energidepartementet (OED) og Petoro. Opplysningene kommer frem i et utkast til en rapport fra Riksrevisjonen som Aftenposten har fått tilgang til.

Til tross for at dette er dokumenter som er kommet inn til departementet, har de fleste av dem blitt merket som «interne dokumenter».

«Sterkt kritikkverdig», konkluderer Riksrevisjonen som hevder at en krangel om hvorvidt staten unødvendig taper penger er holdt skjult for offentligheten. Utkastet ble tidligere i vår sendt til flere departementer for tilbakemelding.

Analytiker: Det er alvorlig

– Det er alvorlig hvis Petoro sier dette, sier Karen Sund i Sund Energy om opplysningene som viser at Petoro gjentatte ganger har påpekt overfor OED at selskapet ikke kan kontrollere at Statoil følger avsetningsinstruksen.

Sund har gjennom flere år vært kritisk til organiseringen av salget av statens gass. Hun viser til at Statoil nå selger 80 prosent av all gass som produseres i Norge.

– Dessverre har gassalg i Norge inntil nå vært ganske hemmelig, og det har vært vanskelig for oss utenfor å måle om det Statoil gjør er bra nok. OED har mye makt, og da er det naturlig i et demokratisk land å ha mer åpenhet og mer rapportering, sier hun.

Dokumenter avdekket «vesentlige uenigheter»

Riksrevisjonen fant flere dokumenter i arkivet til departementet som avdekker «vesentlige uenigheter» om Statoils etterlevelse av instruksen. I sitt over 100 sider lange utkast skriver Riksrevisjonen:

«De skjulte dokumentene inneholder opplysninger om Petoros mulighet til å kontrollere Statoils etterlevelse av reglene for hvordan Statoil skal selge statens olje og gass for å sikre høyest mulig verdi for staten».

Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.

Ifølge Riksrevisjonen fremgår heller ikke opplysningene av den offentlige rapporteringen fra Petoro til OED, og heller ikke i OEDs rapportering til Stortinget i statsbudsjettet.

Dette «begrenser Stortinget og offentlighetens mulighet til å få innsyn i Olje- og energidepartementet og Petoros kontroll med hvordan fellesskapets verdier forvaltes gjennom Statoils salg av statens petroleum», mener Riksrevisjonen i utkastet.

Fakta: Slik er forholdet mellom Petoro, Statoil og departementet Petoro AS er et statlig aksjeselskap. Det forvalter andeler i norsk olje- og gassvirksomhet som staten eier direkte. I tillegg er staten medeier i felter gjennom sin eierandel i Statoil. De direkte eide eierandelene omfatter en tredjedel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros formelle rolle er å være rettighetshaver på vegne av staten. Statoil ASA er statens olje- og gasselskap og ble opprettet i 1972. Er ett av Nordens største konsern med rundt 23.000 ansatte. Staten eide alle aksjene i Statoil frem til 2001. Da ble selskapet delprivatisert. Nå er staten hovedaksjonær med en eierandel på 67 prosent. Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge for energipolitikken. De skal sikre høy verdiskaping i forvaltningen av energiressursene Norge eier.

Offentlighetsekspert: Enig med Riksrevisjonen

Karen Sund sier hun over flere år har etterlyst mer åpenhet rundt salg av norsk gass.

– Det er snakk om mye penger, omtrent halvparten av industriens omsetning. Dette fortjener muligheter for diskusjon, særlig om strategien fremover for statens gassinntekt, og bør derfor ikke skjules eller holdes hemmelig, sier hun.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen er en av Norges fremste eksperter på offentlighet. Han sier unnlatelse av å journalføre slike dokumenter i praksis betyr at de blir usynlige for allmennheten, som dermed ikke har mulighet for innsyn i dem, eller til å påklage avslag på krav om innsyn.

– Jeg er enig med karakteristikken fra Riksrevisjonen av denne praksisen som «sterkt kritikkverdig», sier han.

Departementet: Tilgang til relevant informasjon diskutert

OED har ikke villet stille til intervju med Aftenposten om denne saken og svarer ikke på spørsmål om uenighetene mellom Petoro og Statoil. De sier de «på generelt grunnlag» ikke kjenner seg igjen i Karen Sunds utsagn.

Departementet bekrefter i en e-post at Petoros tilgang til «relevant informasjon» knyttet til Statoils avsetning og omfang på informasjonen er diskutert. Ifølge OED har Statoil og Petoro arbeidet med å etablere en bedre struktur for «utøvelse av overvåkerrollen» og etablere en «effektiv og hensiktsmessig overvåking».

Departementet vil ikke svare på kritikken som fremsettes i utkastet til rapporten fra Riksrevisjonen og sier de ikke finner det hensiktsmessig å kommentere et foreløpig utkast som vil bli endret. Riksrevisjonen vil ikke kommentere om det kommer endringer.

Viser til nytt system

Petoro vil hverken bekrefte eller avkrefte om det har vært uenighet mellom selskapet og Statoil om avsetningsinstruksen. Begrunnelsen er at opplysningene kommer frem i et ikke-offentlig utkast til rapport fra Riksrevisjonen.

I en e-post svarer kommunikasjonssjef Christian Buch Hansen at Petoro løpende følger opp at avsetningen skjer i tråd med avsetningsinstruksen.

Han viser til at det i 2016 ble innført et nytt system for oppfølgning av avsetningen, og skriver at Petoro er «tilfreds med at dette oppfølgingssystemet er kommet på plass».

De nye oppdaterte og forbedrede rutinene for oppfølgingssystemet innebærer en «effektivisering og forbedring av rutiner for informasjonsdeling mellom Petoro og Statoil», skriver Buch Hansen.

Statoil: Godt samarbeid

Statoil sier selskapet har et «godt samarbeid» med Petoro, og at det rapporterer regelmessig til Petoro etter avtalte rutiner.

«Vi har også regelmessige møter med Petoro, samt med OED», svarer selskapet i en e-post.

Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, sier at de ikke vil kommentere rapporten før den er ferdig og overleveres til Stortinget. Det skjer tirsdag.

– Rapporten som Aftenposten har fått tilgang til, er senere bearbeidet etter tilbakemeldinger om faktiske forhold. Vi kommenterer ikke rapporter som er under utarbeidelse, sier Morch.