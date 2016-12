Redningsaksjon avsluttet - antatt druknet mann ringte politiet selv

Siste: Ved 14-tiden meldte en person seg for politiet og sa at det var han som hadde gått igjennom isen, og at han hadde kommet seg opp ved egen hjelp.

Redningsaksjonen ble satt i gang ved 12.30-tiden onsdag, da politiet fikk inn en melding om at det var en råk i isen og at det var sett to staver på stedet.

To timer senere meldte innsatsleder Ketil Frydenlund til Smaalenes avis at de avsluttet søket.

Freddie Larsen

– Vi har sterk grunn til å tro at noen har gått igjennom fordi det er funnet staver ved råken og skøytespor som går inn i vannet, sa han.

To timer etter at søket startet ringte imidlertid en mann til politiet og sa at han det var han som hadde gått gjennom isen, og at han hadde kommet seg på land.

Personen skal ikke være skadet.

Denne artikkelen blir oppdatert.