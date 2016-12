Redselen for avvisningen kommer fra barndommen

Hvorfor er det sånn at julen for noen er full av gode opplevelser, mens den for andre mest er forbundet med sorg, stress eller forventninger som aldri innfris?

Dette ønsker videojournalist Marthe Sveberg å finne ut av.

Gjennom TV-serien Folk om feil følelse, som du ser i videospilleren ovenfor, møter vi blant annet Nina som mistet barnet sitt to uker før fødsel, og en pappa som føler at han aldri strekker til i julen.

Men i episode 14 skal det altså handle om Anette som prøver å finne ut hvor frykten for avvisning kommer fra.

Marthe Sveberg har jobbet i NRK og TV2 og har blant annet vært programleder i Skal vi danse og Norske talenter. På nettsiden Folk om ... lager hun TV om relasjoner og mental helse, og bruker egne erfaringer i prosessene.