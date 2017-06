Regjeringen gir Turistforeningen Lotto-gave

Ifølge Norsk Tipping gir en gjennomsnittlig lottotrekning et overskudd på 28 millioner kroner etter at premier og andre kostnader er trukket fra. Overskuddet vil variere ut ifra hvor mange spillere den aktuelle trekningen har, og gavesummen har fått et tak på 15 millioner kroner.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) skryter av Turistforeningen.

– Sammen med idretten er friluftslivet Norges største folkebevegelse. Den Norske Turistforening gir det norske folk over hele landet tilgang på opplevelser i naturen og fysisk aktivitet. Samtidig ivaretar de kulturarven gjennom alle hyttene i fjellheimen og den norske tradisjonen med å gå på tur, sier hun.

Regjeringen sender nå et forslag på høring for å endre pengespillovens paragraf 10 for å gjøre det mulig å gi Turistforeningen halvparten av overskuddet fra en lottotrekning i 2018.