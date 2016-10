Regjeringen lovte å vurdere det, men gir likevel ikke november- og desemberbarna barnehageplass

Denne høsten fikk for første gang barn født i september og oktober rett til barnehageplass fra fylte ett år. Før hadde kun barn født før 31. august denne retten, men regjeringen besluttet å delvis utvide ordningen tidligere i år.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) uttalte den gangen at han ville vurdere en utvidelse også for november- og desemberbarna.

– Vi må ta ett skritt av gangen, sa Isaksen da.

Foreldre som hadde håpet at det neste skrittet ville komme til neste år, vil imidlertid bli skuffet. Regjeringen har ikke funnet penger til dette i neste års budsjett.

– Det vil ikke bli ytterligere utvidelse av retten neste år, men det kan komme på et senere tidspunkt, sier statssekretær Magnus Thue (H) i Kunnskapsdepartementet til NTB.

SV: – Løftebrudd

SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen bryter egne løfter ved å ikke trappe opp ordningen for disse barna.

– Dette står i sterk strid til kunnskapsministerens tidligere løfter om fleksibelt opptak og at barna skal få mye kortere ventetid. Denne delvise utvidelsen avslører en kunnskapsminister med veldig lave ambisjoner, mener Lysbakken.

SV har hele tiden ønsket to barnehageopptak i året.

– Hadde regjeringen fulgt den rødgrønne regjeringens opptrappingsplan, så ville det blitt gjennomført to opptak allerede i år, sier Lysbakken.

Thue sier i en kommentar at regjeringen er meget fornøyd med å ha fått økt retten til rundt 9.000 oktober- og novemberbarna i høst.

Lengre køer

For september- og oktoberbarna ble ventetiden redusert med henholdsvis elleve og ti måneder i høst. November- og desemberbarna risikerer derimot fremdeles å måtte vente henholdsvis ni og åtte måneder på barnehageplass fra ettårsdagen.

Tall fra Utdanningsdirektoratet i mars i år, viste at barnehagekøene for de minste barna har økt de siste årene. Mens det i 2014 sto 2.398 barn under ett år i kø, var det i 2015 nesten 4.000 barn som ventet på barnehageplass.

Departementet uttalte den gangen at det er bevilget penger de siste årene til å etablere 3.400 nye småbarnsplasser, og pekte på at utvidelsen for september- og oktoberbarna i høst også vil hjelpe på situasjonen.