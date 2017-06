Regjeringen utsetter avklaring om eggdonasjon og assistert befruktning til enslige

Stine Sundfær (32) har selv hatt problemer med å bli gravid. Men nå som hun er ferdig med egen prosess og har fått en datter, vil hun gjerne hjelpe andre å bli gravide.

Hun er skuffet over at den ferske stortingsmeldingen om bioteknologi ikke lar henne gjøre det.

Regjeringen la frem meldingen fredag ettermiddag. Der utsettes avgjørelsen både om eggdonasjon og om enslige skal få rett til assistert befruktning.

Fakta: Fakta om bioteknologiloven Bioteknologiloven regulerer humanmedisinsk bruk av bioteknologi. Det omfatter blant annet assistert befruktning, genetisk undersøkelse av befruktede egg før innsetting i livmoren (PGD), forskning på overtallige befruktede egg, kloning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser og genterapi.

Meldingen kommer med klare anbefalinger på en rekke områder:

Forbudet mot surrogati videreføres.

Foreldre som får barn med surrogati skal ikke straffes.

Ikke-anonym sæddonasjon opprettholdes.

Barn ned til 15 år skal få vite at de er blitt til ved sæddonasjon.

Kvinner som av medisinske årsaker blir infertile i ung alder, har rett til å lagre egg, det gjelder for eksempel kvinner som kommer tidlig i overgangsalderen.

Personer som skal gjennomgå kjønnsbekreftende behandling skal også fortsatt kunne lagre sæd for senere bruk til assistert befruktning.

Videre foreslås det en mer fleksibel regulering av lagringstid for befruktede egg og tydeligere regulering av bruk av lagrede befruktede egg.

Men Regjeringen velger å ikke ta stilling til de spørsmålene som mange er opptatt av: eggdonasjon og assistert befruktning til enslige.

– Dette er vanskelige etiske problemstillinger hvor Regjeringen ikke har falt ned på en endelig konklusjon, sier Bent Høie.

Han innrømmer at dette er en kinkig sak for Regjeringen.

– Det er uenighet mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Det er tunge argumenter på begge sider, og derfor vil vi ta denne debatten i Stortinget.

Stine og Robert Sundfær ble foreldre til lille Ida for 11 måneder siden. Den lille tulla er familiens midtpunkt og har akkurat begynt å reise seg opp langs bord og stoler.

Danske kvinner får 7000 kroner for å donere egg

Stine Sundfær har vanskeligheter med å forstå hvorfor det ikke blir tillatt med eggdonasjon.

Dette er i dag tillatt blant annet i både Sverige og Danmark. I Danmark er kompensasjonen til eggdonorer nylig hevet fra 2400 til 7000 kroner, nettopp for å få flere donorer.

– Det er dumt at Norge henger så langt etter at kvinner må dra til utlandet for å få hjelp. De har det beintøft, og det er veldig sårt. Det er ikke en menneskerett å få barn, men det er lov å ønske så sterkt. Og når muligheten finnes, er det dumt at det skal være vanskelig. Det vil være frivillig for donorene.

Veien til å bli foreldre var lang for det unge paret. Stine Sundfær hadde operert vekk begge egglederne fordi hun har sykdommen endometriose.

Derfor var IVF den eneste løsningen. Det er en metode der det tas ut eggceller som hver tilsettes noen tusen sædceller. De finner selv finne veien inn i egget.

Befruktningen skjer derfor på samme måte som ved en naturlig befruktning i kvinnens eggleder.

Fakta: Assistert befruktning til enslige foreldre, eggdonasjon og surrogati i andre land Assistert befruktning tillatt for enslige i alle nordiske land med unntak av Norge. I Tyskland kan assistert befruktning kun tilbys heterofile par i ekteskap eller ekteskapslignende forhold. I de nordiske landene med unntak av Norge, tillates både sæd- og eggdonasjon, men det stilles ulike vilkår. Få land tillater embryodonasjon (befruktet egg) Flere land stiller krav om at barnet har rett til å få vite donors identitet når han/hun har fylt 18 år, men i Danmark kan donor enten være anonym eller ikke-anonym. Flere land, som for eksempel Sverige, forbyr å bruke egg og sæd etter donors død. I Storbritannia tilbyr noen klinikker et «egg sharing»-konsept, der kvinner som får assistert befruktning får rimeligere behandling dersom de donerer en andel av eggene som høstes. De fleste nordiske land har regler for hvor lenge befruktede egg kan lagres. De fleste land har en lovfestet eller ulovfestet regel om at kvinnen som føder barnet, er barnets juridiske mor. Dette gjelder også land som tillater surrogati. I USA er kommersiell surrogati tillatt i noen delstater, og det finnes egne byråer som spesialiserer seg på å formidle kontakt mellom mulige surrogatmødre og dem som skal bli barnets foreldre. Kommersiell surrogati finnes også i land som Russland, Ukraina og Thailand. I flere land som legger til rette for kommersiell surrogati, kan avtalene gjennomføres med tvang dersom surrogatmoren ombestemmer seg og ønsker å beholde barnet. Hverken Danmark eller Sverige tillater surrogati. Surrogati er den mest omdiskuterte formen for assistert befruktning, men noen former for altruistisk surrogati aksepteres i flere vesteuropeiske land, som for eksempel Belgia, Nederland og Storbritannia. Kilde: Helsedirektoratet

Stine og Robert Sundfær gjennomgikk fire slike behandlinger på et offentlig sykehus uten resultat. Etter en pause kontaktet de Spiren Fertilitetsklinikk, en privatklinikk i Trondheim.

For to år siden gjennomgikk Stine Sundfær en hormonbehandling, og det ble tatt ut syv egg. To av disse ble befruktet. Ett egg ble satt inn, og ett ligger nå på frys til bruk ved en eventuell senere anledning.

Det befruktede egget ble til lille Ida. Paret har ikke tatt stilling til om de orker å gå gjennom prosessen en gang til, men Stine er sikker på at hun om mulig vil hjelpe andre kvinner som har problemer med å bli gravide fordi de mangler egg eller ikke har god nok kvalitet på eggene.

– Jeg kunne gjerne gått inn i en prosess med hormonstimulering og donert egg til andre par. Jeg kunne ikke gitt fra meg et befruktet egg, heller ikke overskuddsegg fra behandlingen for å gjøre meg gravid. Men hvis jeg kan hjelpe andre med å få barn, gjør jeg gjerne det, sier hun.

Helsedirektoratet sier ja til eggdonasjon

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, mener eggdonasjon er medisinsk forsvarlig, men etisk og kulturelt vanskelig. Helsedirektoratet konkluderer likevel med at Norge bør vurdere å tilby eggdonasjon fordi det er trygt både for donor og mottager.